1. FC Wülfrath und TuRU kämpfen unter Flutlicht um die Trendwende

Wülfraths Vize-Kapitän Florian Schikowski weiß, wie es gegen die TuRU geht. Mit Youssef „Youp“ El Boudihi spielte der Mittelfeldmann in der Saison 2023/24 mit dem späteren Aufsteiger 1. FC Monheim gegen die Düsseldorfer. „Die meisten Spieler der TuRU haben durchaus hohes fußballerisches Niveau, wurden teils in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet. Neben dem individuellen Können sind beim Gegner die Standards immer gefährlich. Zu viele Freistöße in Strafraumnähe sollten wir nicht zulassen.“ Der 27-Jährige ergänzt: „Die Niederlage gegen DV Solingen, so unnötig sie auch war, haben wir weggesteckt. Unsere Truppe ist gefestigt, wir lassen uns durch kleinere Rückschläge nicht beeindrucken. Vielmehr freuen wir uns auf die besondere Flutlichtatmosphäre am Freitagabend. Alles ist möglich.“

Respekt vor dem in der Liga etablierten Gegner ja, deshalb fühlen sich die Kalkstädter aber keineswegs als Außenseiter. Joscha Weber: „Gegen Solingen war mehr drin. Aber wir haben zu viele individuelle, fast schon naive Fehler gemacht. Das müssen und werden wir abstellen. Dabei ist auch bei den Jungs eine gewisse Unzufriedenheit auszumachen. Alle haben sich für Freitag jedenfalls eine Menge vorgenommen.“ Der Cheftrainer macht deutlich: „Es gilt jetzt, eine Reaktion zu zeigen. Aber gute Vorsätze allein reichen nicht. Die Jungs dürfen sich nicht nur auf ihre spielerischen Fähigkeiten verlassen, sondern müssen Zweikampfstärke und die nötige Entschlossenheit einbringen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.“

In der Startelf plant Weber wieder mit dem zuletzt aus beruflichen Gründen ausgefallenen Abwehrstrategen Arman Corovic (28), dessen Qualitäten, auch in der Spieleröffnung, gegen den DV vermisst wurden. Derweil gab es zwei weitere Änderungen im FCW-Kader. Abwehrspieler Luke Jahnke (21) wechselt zum Bezirksligisten Cronenberger SC. Dort hin zurück geht auch der erst Anfang Juli gekommene Angreifer Dominik Schäfer (29). Angesichts des starken Kaders mussten beide Spieler damit rechnen, in Zukunft nicht die von ihnen erhofften Einsatzzeiten zu erhalten.