1. FC Wülfrath und Bergisch Born messen sich auf Augenhöhe

SSV Bergisch Born – 1. FC Wülfrath. Die Kontrahenten kennen sich aus der gemeinsamen Bezirksliga-Spielzeit 2023/24. Seinerzeit machte Bergisch Born knapp vor dem FCW den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Der holte das, wie bekannt, zwölf Monate später nach. An diesem Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Bornbacher Straße also das erste Duell in der Landesliga, Gruppe 1.
Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass beide Teams nach 13 Spieltagen auf gleichem Level unterwegs sind. Die eingefahrenen Punkte (17) wie auch die Anzahl von Siegen (fünf), Unentschieden (zwei) und Niederlagen (sechs) sind, man mag es kaum glauben, absolut identisch. Nicht anders ist es, wenn die Heimstärke des SSV mit der Auswärtsqualität der Kalkstädter verglichen wird – auch hier steht es (bei jeweils vier Dreiern) pari. Von daher eine Begegnung, die aufgrund der Statistik keinen Sieger verdient? Beide gingen vor Wochenfrist als Verlierer vom Platz: Die Elf von Trainer Tim Janowski unterlag dem TSV Solingen mit 1:2, Wülfrath zu Hause gegen Süchteln mit 0:1.
„Eine ärgerliche Niederlage. Wir brachten vor der Pause bis auf den Pfostenschuss von Saki Xiros nach acht Minuten offensiv nur wenig zustande. Jetzt ist die Tabellensituation für uns wieder etwas enger geworden. Das wollten wir eigentlich verhindern“, so Joscha Weber rückblickend. Der FCW-Chefcoach sagt auch: „Das Süchteln-Spiel machte deutlich, dass wir kaum gewinnen können, wenn die Jungs im Kollektiv nicht an ihre Leistungsgrenze gehen. Schon in Bergisch Born muss uns der Turnaround gelingen. Wir werden deren Heimstärke und dem für ein Gästeteam gewöhnungsbedürftigen kleinen Platz unsere Auswärtsqualität entgegen setzen. Die Jungs haben sich für Sonntag eine Menge vorgenommen, waren ja alle unzufrieden nach der unnötigen Niederlage.“
Wieder in der Startelf rückt der zuletzt wegen der fünften gelben Karte gesperrte Innenverteidiger Arman Corovic. Der Einsatz von Alex Fagasinski (Oberschenkelprobleme) entscheidet sich indes kurzfristig. Die für die Anfangsformation ähnlich wichtigen Daniel Ivezic (Muskelbündelriss) und Ibo Omayrat (Bänderanrisse in der Schulter) fallen definitiv weiter aus. Erst recht Mittelfeldmann Tom Paß mit einem Innenbandanriss im Knie.
Dagegen hat Florian Schikowski, nicht nur Top-Leistungsträger, sondern auch ein Dauerbrenner, natürlich ein Startelf-Mandat. In allen 13 Begegnungen stand der 27-jährige Mittelfeldspieler bisher auf dem Feld. „Gegen Süchteln sind wir zu spät aufgewacht. Die spielten einen einfachen, aber am Ende erfolgreichen Fußball. Wir dagegen haben unsere Qualitäten erst in der Schlussphase gezeigt. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass unsere Abwehr, bis auf Kapitän Maik Bleckmann, aufgrund von Verletzungssorgen in dieser Besetzung noch nicht zusammen spielte. Das konnten wir in der ersten Halbzeit nicht so kompensieren wie eigentlich erhofft“, weiß auch der regionalligaerfahrene (SV Straelen) Schikowski, dass da vor einer Woche unnötig drei Zähler liegen blieben.
Für die Partie am Sonntag macht der stellvertretende Kapitän eine klare Ansage: „Wir müssen wieder die beim 3:1 gegen den FC Kosova gezeigte Emotionalität, die Einsatzbereitschaft gepaart mit unserem spielerischen Können abrufen. Diese kompakte Teamleistung muss eigentlich unser Maßstab sein. Vor allen Dingen dürfen wir, selbst nach drei Siegen am Stück wie zuletzt, einen Gegner nicht einmal im Ansatz unterschätzen. In Bergisch Born wollen und werden wir es besser machen.“