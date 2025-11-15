1. FC Wülfrath und Bergisch Born messen sich auf Augenhöhe

Dagegen hat Florian Schikowski, nicht nur Top-Leistungsträger, sondern auch ein Dauerbrenner, natürlich ein Startelf-Mandat. In allen 13 Begegnungen stand der 27-jährige Mittelfeldspieler bisher auf dem Feld. „Gegen Süchteln sind wir zu spät aufgewacht. Die spielten einen einfachen, aber am Ende erfolgreichen Fußball. Wir dagegen haben unsere Qualitäten erst in der Schlussphase gezeigt. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass unsere Abwehr, bis auf Kapitän Maik Bleckmann, aufgrund von Verletzungssorgen in dieser Besetzung noch nicht zusammen spielte. Das konnten wir in der ersten Halbzeit nicht so kompensieren wie eigentlich erhofft“, weiß auch der regionalligaerfahrene (SV Straelen) Schikowski, dass da vor einer Woche unnötig drei Zähler liegen blieben.

Für die Partie am Sonntag macht der stellvertretende Kapitän eine klare Ansage: „Wir müssen wieder die beim 3:1 gegen den FC Kosova gezeigte Emotionalität, die Einsatzbereitschaft gepaart mit unserem spielerischen Können abrufen. Diese kompakte Teamleistung muss eigentlich unser Maßstab sein. Vor allen Dingen dürfen wir, selbst nach drei Siegen am Stück wie zuletzt, einen Gegner nicht einmal im Ansatz unterschätzen. In Bergisch Born wollen und werden wir es besser machen.“