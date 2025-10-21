1. FC Wülfrath überzeugt mit Torhunger

DJK Neuss-Gnadental - 1. FC Wülfrath 0:4 (0:1). Chefcoach Joscha Weber lobte nach dem Abpfiff sein Team zu Recht: „Der FCW zeigte auch heute sein Auswärts-Gesicht. Nach dem 2:0 in Kapellen und dem 3:0 in Unterrath heute also ein 4:0. Erneut blieben wir ohne Gegentor. Das hört sich nicht nur gut an, sondern war auch von der Gesamtleistung richtig gut.“

Gerade einmal drei Minuten auf dem Spielfeld, stand Satoshi Ueno nach einem von Torhüter Bela Bliss zu kurz abgewehrten Ball goldrichtig, besorgte in der 89. Minute den 4:0-Endstand. Bei seiner Punktspiel-Premiere gleich das erste Tor für den Sommer-Zugang vom Cronenberger SC. Zuvor (80.) spitzelte Stefan Okkert das Spielgerät mit der „Pike“ an einem Gegenspieler vorbei ins Netz. Demnach auch Treffer Nummer drei ein „Jokertor“. Ohnehin bemerkenswert, dass die Wülfrather ihre herausgespielten Torchancen nahezu optimal verwerteten.

Einzig Gian-Luca Bühring scheiterte noch vor der Führung mit einer von ihm selbst klasse herausgespielten Gelegenheit am Keeper: Bliss bekam bei dem eigentlich präzise ins lange Eck‘ gezirkelten Schuss im letzten Moment die Fingerspitzen dazwischen. Nichts zu halten gab es indes beim Führungstor der Gäste nach 35 Minuten: Bühring und Daniel Ivezic bereiteten für den rechzeitig gestarteten Ebrahim „Ibo“ Omayrat vor, der Bliss mit einem Lupfer keine Abwehrchance ließ. Schon die Pausenführung ging in Ordnung, weil die als heimstark geltende DJK kaum einmal torgefährlich im gegnerischen Strafraum auftauchte.

„Anfangs mussten beide Mannschaften erst einmal ins Spiel finden. Wir haben dann den Gegner schon früh im Aufbau gepresst und spätestens vor dem eigenen Strafraum im Verbund alles wegverteidigt. Da war für Gnadental kaum ein Durchkommen“, fasste Weber später zusammen. Trotz ihrer personell gut besetzten Offensive erspielten sich die Linksrheinischen keine wirklich zwingend Chance. Das galt auch für Ibrahima Traoré. Der sehr bewegliche, spielerisch immer noch sehr starke 37-jährige Angreifer hatte auch gute Ideen, aber die waren nicht nachhaltig genug, um die aufmerksame Wülfrather Abwehr in arge Verlegenheit zu bringen. Zudem machte Lukas Trier auf seiner rechten Defensivseite, auch in den direkten Duellen mit dem Ex-Profi Traoré (Stuttgart, Mönchengladbach), einen guten Job.

Mit dem zweiten Treffer direkt nach der Halbzeitpause (46.) legten die Gäste den Grundstein zum Sieg. Gian-Luca Bühring setzte sich auf der linken Seite durch, passte flach ins Zentrum, wo Daniel Ivezic konsequent vollendete. Die Einheimischen wussten darauf keine Antwort mehr. Obwohl Trainer Sebastian Michalsky vor dem Anpfiff von seinen Jungs mehr Ballkontrolle als zuletzt bei den Niederlagen gegen den TSV Solingen und Bergisch Born eingefordert hatte. Ganz im Gegenteil. Am Ende gingen die Neusser erneut leer aus. Und das zum dritten Mal gegen einen Gegner, der vor dem Anpfiff in der Tabelle unter ihnen stand. „Das war ein kompletter Auftritt unserer Mannschaft. Von vorne bis hinten. Aussschlagebend war unsere Einstellung. Wir zeigten die nötige Galligkeit in den Zweikämpfen und vor allen Dingen stimmte die Mentalität. Wir wollten den Sieg einfach mehr als Gnadental“, stellte FCW-Trainer Joscha Weber fest.

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Trier, Bleckmann, Corovic, Fagasinsi, Omayrat (80. N. Köhler), R. Köhler (83. Kanenko), El Boudihi, Schikowski (86. Ueno), Bühring (68. Raudino), Ivezic (76. Okkert).