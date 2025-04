1. FC Wülfrath übernimmt Bezirksliga-Spitze

1. FC Wülfrath – SC Velbert II 5:0 (2:0). Mit dem dritten Sieg in Serie, garniert mit 15:0 Toren, übernahm der FCW in der Bezirksliga, Gruppe 2, wieder die Tabellenführung. Mit einem Punkt vor Solingen 03.

Besonders gefeiert wurde der Erfolg gegen die abstiegsgefährdeten Gäste indes nicht. Das lag an der schweren Verletzung, die sich der eingewechselte Brian Mitchell nach einer nicht regelkonformen Attacke von SC-Spielführer Marius Jeuter zuzog. Schultergelenk-Luxation lautete die erste Diagnose. „Der Velberter Spieler hat sich nach dem Abpfiff sowohl bei Brian als auch bei uns als Mannschaft mehrfach für sein unnötig hartes Einsteigen entschuldigt“, kam Wülfraths Kapitän Maik Bleckmann am Tag danach nochmals auf die unschöne Szene zurück.

Joscha Weber sagte dazu noch am Samstagabend: „Bei aller Freude über den Sieg drückt diese Verletzung mächtig auf die Stimmung. Da tritt auch der Sprung an die Tabellenspitze erst einmal in den Hintergrund. Dabei hatte sich Brian nach dem Wechsel im Januar zu uns gerade erst von einem Kreuzbandriss aus seiner Zeit beim Cronenberger SC erholt. Jetzt wünschen ihm seine Mitspieler, wir als Trainerteam und der Vorstand erst einmal alles Gute für eine schnelle Genesung.“