1. FC Wülfrath trumpft erst nach der Pause richtig auf

Die 1. Spvg. Solingen-Wald 03, Spitzenreiter in der Bezirksliga, Gruppe 2, hat erwartungsgemäß ihren Job gemacht und Tabellen-Schlusslicht SC Radevormwald mit einer 9:0-Packung auf die Heimreise geschickt. Nicht minder souverän, in Toren nur nicht so deutlich, wies der 1. FC Wülfrath die Velberter (14. Platz) in die Schranken.