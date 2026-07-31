1. FC Wülfrath tritt engagiert gegen Regionalligist VfB 03 auf

Der FC verliert gegen Hilden – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden 0:4 (0:1). Die Startformation machte deutlich, mit welcher Ernsthaftigkeit die Hildener ihr letztes Testspiel in Angriff nehmen wollten. Zumindest in den ersten 30 Minuten, als das Trainerduo Toni Molina und Philipp Schütz die Elf aufbot, die auch beim Heimspiel-Regionalligaauftakt gegen Bocholt zu erwarten ist. Das Gerüst steht, ein, zwei personelle Korrekturen scheinen möglich.

Die Hildener bestimmten in der Anfangsphase das Geschehen, verpassten durch Pascal Weber (2.) die erste Chance. Wenig später schoss Etienne Feese knapp vorbei, scheiterte kurz darauf an FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff. Auf der rechten Außenbahn lief zunächst viel über Nick Sangl, der auch die nächste Möglichkeit (11.) für Venhar Ismailji vorbereitete. Wülfrath reagierte nur, geriet durch das Abstaubertor von Etienne Feese (12.), nachdem Kapitän Maik Bleckmann den Schuss von Armin Deljkovic noch blockte, folgerichtig in Rückstand.

Eventuell bekommt am Samstag Harumi Goto ein Startelfmandat. Der vom TSV Meerbusch gekommene Angreifer machte nicht nur als zweifacher Torschütze auf sich aufmerksam, sondern gefiel auch mit einem großen Aktionsradius. Freilich wollte sich Toni Molina nicht festlegen: „Das war noch einmal ein guter Test auf Naturrasen. Wichtig war, dass sich kein Spieler verletzte. Wülfrath war ein ernst zu nehmender Gegner mit einigen guten Einzelspielern, von denen die meisten schon höher als Bezirksliga spielten.“

Die Gäste zeigten vor gerade einmal 120 Zuschauern nur in Teilen einen regionalligatauglichen Auftritt, waren aber weitgehend Herr der Lage – trotz mancher Fehler im Spielaufbau. Wülfrath dagegen kam offensiv kaum zur Geltung. Hasan Ülker sorgte für die erste Torannäherung, doch der Distanzschuss (14.) flog weit über den Kasten des bis zum Abpfiff kaum geprüften Yannic Lenze. Auf der Gegenseite verzog Feese nur knapp (26.).

Als dann 30 Minuten absolviert waren, nahm der VfB 03 den großen Umbruch vor. Nach und nach stand dann, bis auf Keeper Lenze, eine völlig neue Elf auf dem Platz. Vermeintliche „1b-Mannschaft“ hin oder her: Hilden behielt das Heft des Handelns in der Hand, vergab durch den eingewechselten Nils Gatzke eine weitere klare Möglichkeit (33.), ehe der aufgerückte Bleckmann nach einer Ecke vorbei köpfte (37.) und Saki Xiros nach einem Steilpass vom aufmerksamen Linus Ansumana abgelaufen wurde (43.).

Wülfrath verteilt Geschenke

Gleich nach Wiederbeginn (46.) stellte Hildens Georgios Touloupis gegen die sich offensichtlich noch in der Kabine wähnende FCW-Deckung auf 0:2. Hilden blieb in der Folge spielbestimmend, selbst wenn die Platzherren nun etwas mehr Ballbesitz als noch vor der Pause hatten. Beim Gast setzten Simon Metz und der trickreiche, im Abschluss indes unkonzentrierte Shadrak Dombe auf der linken Seite vorübergehend Akzente.

Nachhaltig trat aber Harumi Goto in Erscheinung. Der bereits bei der SSVg Velbert in der Regionalliga eingesetzte 24-Jährige ließ Oberhoff mit einem Flachschuss keine Abwehrchance (56.) und profitierte kurz vor dem Abpfiff (86.) von einem „Aussetzer“ in der FCW-Abwehr. „Das war ein Geschenk unserer Abwehr, genauso wie das zweite Gegentor. So gesehen hätte das Ergebnis etwas freundlicher ausfallen können. Uns war schon bewusst, dass das heute schwer wird. Trotzdem haben wir das über weite Strecken ordentlich gemacht, haben besonders in der zweiten Halbzeit gut gegen den Ball gearbeitet. Und das gegen einen Gegner, der jetzt drei Ligen höher spielt. Das darf man nicht vergessen.“

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Noh (46. Trier), Bleckmann, Corovic (46. R. Köhler), Beric (57. Fagasinski), Bachmann, Paß (77. Seier), Ülker (68. N. Köhler), Bühring, Mehlich, Xiros (46. Zupo).

VfB 03 Hilden: Lenze – Sangl (31. Prokshi), Zimmermann (37. Dombe), Heinson (31. Metz), Tolaj (31. Touloupis, 62. Mohya), Wagener (34. Okuda), Deljkovic (31. Gatzke), Ismailji (31. Yeboah), Weber (35. Goto), Cisse (31. Ansumana), Feese (31. Lanzke).

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Wülfrather an diesem Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark gegen Bezirksligaaufsteiger SC Sonnborn (Gruppe 2).