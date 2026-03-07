1. FC Wülfrath trifft auf einen FC Remscheid im Krisenmodus Landesliga, Gruppe 1: Der 1.FC Wülfrath trifft auf den FC Remscheid. FCW-Chefcoach Joscha Weber warnt vor einem top-motivierten Gegner nach dem Trainerwechsel. Seine Mannschaft will jedoch den TuRU-Sieg vergolden und den Weg Richtung Mittelfeld festigen. von RP / Elmar Rump · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Wülfrath will gegen Remscheid nachlegen – Foto: Claudia Pillekamp

Als Vorletzter der Landesliga, Gruppe 1, steht dem Remscheider Traditionsklub das Wasser förmlich bis zum Hals. Jetzt griffen auch dort die im Fußball oft üblichen Mechanismen. Dem erst im vergangenen Oktober verpflichteten Ex-Profi Björn Joppe (u.a. VfL Bochum) wurde nicht mehr zugetraut, das Steuer im letzten Saisondrittel noch herumzureißen. Dessen bisheriger „Co“, Nermin Jonuzi (36), übernahm in dieser Woche, steht am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Klausener Straße gegen den 1. FC Wülfrath erstmals in der Verantwortung.

Die Ausgangslage: Am 9. November vergangenen Jahres feierten die Einheimischen mit dem 1:0 gegen Nettetal ihren letzten Dreier, haben aktuell elf Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (13.). Hingegen fahren die Kalkstädter nach dem 3:2-Heimsieg gegen die nicht minder traditionsreiche TuRU 80 Düsseldorf mit neuem Selbstvertrauen ins Bergische. Um die vage Chance auf den Ligaerhalt zu wahren, muss der ehemalige Zweit-Bundesligist aus den 1980er Jahren diese Begegnung unbedingt gewinnen. Gerade nach dem 2:3 vor Wochenfrist im Kellerduell in Bergisch Born. „Die Situation beim Gegner nehmen wir schon wahr. Aber natürlich sind wir in erster Linie auf uns fokussiert. Letzten Sonntag, das war schon ein erster Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld. Jetzt wollen wir nachlegen“, redet Joscha Weber Klartext, der zudem in den Besprechungen dieser Woche mit seinem Team absolut auf einer Wellenlänge lag: „Wir wollen den TuRU-Sieg in Remscheid vergolden.“ Gleichwohl rechnet der Chefcoach mit einem „schweren Spiel“, weil der FC nach dem Trainerwechsel bestimmt „alles raushauen wird“. Trotz der Winterabgänge, wie Stanislao Apicella zum Ligarivalen DV Solingen oder den an den Erbacher Berg gewechselten Toni Zupo, verfügt Remscheid eigentlich über mehr Qualität, als es das Tableau widerspiegelt. Davon konnten sich die Wülfrather beim hart erkämpften 2:2 am 14. September auf eigenem Platz selbst überzeugen. Seinerzeit stand Remscheid aber auf Rang zehn, verbuchte seit dem nur noch fünf (!) mickrige Zähler.