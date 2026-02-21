1. FC Wülfrath steht vor Härtetest beim starken DV Solingen

Der 1. FC Wülfrath trifft auf den DV Solingen – Foto: Eyüp Kaya

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten SC Kapellen und der Unterbrechung durch Karneval steht dem FCW gleich der nächste Härtetest bevor. Der mit nur einem Zähler weniger geführte Dritte (34 Punkte) der Landesliga, Gruppe 1, ist an diesem Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Zietenstraße) Gastgeber der mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestarteten Wülfrather.

Für Joscha Weber und Thomas Cyrys allenfalls eine Randnotiz. Das FCW-Trainerduo hat mit der prekären Ausgangslage schon genug zu tun, um den Kader wieder auf Kurs zu bringen. Weber machte seinen Jungs schon im (obligatorischen) Mannschaftskreis nach dem Abpfiff des Kapellen-Spiels klar: Ab sofort geht es, ohne Wenn und Aber, ausschließlich um den Klassenerhalt. Was es dazu braucht ist ganz einfach. Eine merkliche Steigerung des gesamten kickenden Personals gegenüber den zwei ersten Partien. Dazu müssen sich die drei Zugänge Timo Conde (SF Katernberg), Leon Bachmann (SpVg. Schonnebeck) und Toni Zupo (FC Remscheid) möglichst schnell und reibungslos integrieren.

Blütenweiß – sechs Punkte, 4:0 Tore – hingegen die Bilanz der Elf von Deniz Aktag (44), der das Team, vom Ligarivalen SG Unterrath kommend, in der Winterpause vom bisherigen Coach Engin Kizilarslan übernahm. Bemerkenswert: Aktag führte den DV im Juni 2022 als Trainer in die Landesliga, ehe er sich zum seinerzeit noch in der Landesliga spielenden Rather SV verabschiedete.

Zupo läuft am Sonntag erstmals in einem Meisterschaftsspiel für die Kalkstädter auf. Vom 27-jährigen Offensivspieler erwartet Weber nicht nur in fußballerischer, sondern auch in mentaler Hinsicht neue Impulse: „Toni fiebert seiner Punktspielpremiere förmlich entgegen. Will mit seiner positiven Grundeinstellung vorangehen. Aber Sieges- und Behauptungswille erwarte ich nicht nur von unseren Leistungsträgern. Wir müssen gegen eine Mannschaft, die unbedingt eine Liga höher will, als kompakte Einheit und taktisch diszipliniert auftreten.“ Und der Chefcoach fügt hinzu: „Natürlich stehen wir aufgrund unserer prekären Tabellensituation unter Druck, damit müssen wir umgehen. Aber das gilt noch mehr für das Heimteam. Beim DV haben sie alle nur ein Ziel, den Aufstieg in die Oberliga.“

Zupo und Mrstik mit Startelfgarantie gegen Solingen

Dafür hat die Solinger Vereinsführung den ohnehin schon gut besetzten Kader mit drei, vier weiteren namhaften Zugängen verstärkt. Unter anderen mit Toni Zupos Ex-Kollegen beim FC Remscheid, Stanislao Apicella. Von daher stellt sich der Tabellenvierzehnte auf einen hoch motivierten Gegner ein, den spielerische, einhergehend mit individueller Qualität und eine große Intensität in der Zweikampfführung auszeichnet. Nochmals Joscha Weber: „Dessen sind wir uns bewusst, müssen uns von Beginn wehren und dem Gegner klar machen, dass wir stärker sind, als es die Tabelle zeigt. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht, wie gegen Kapellen, Geschenke verteilen.“

Alles eine Frage von Einstellung und Mentalität. Der Chefcoach muss die letzte Startelf ohnehin umbauen. Zupo bekommt auf jeden Fall ein Startelfmandat. Gleiches gilt für Schlussmann Mika Mrstik, der den gelb-rot-gesperrten Marvin Oberhoff vertritt. Sorgen bereitet dieser Wechsel Weber indes nicht: „Mika hat seine Qualitäten schon in den Pokalspielen und gegen Kapellen in den letzten 20 Minuten unter Beweis gestellt. Wir haben da absolutes Vertrauen.“