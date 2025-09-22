1. FC Wülfrath steht trotz guter Leistung ohne Punkte da

SC Union Nettetal – 1. FC Wülfrath 1:0 (0:0). Die als Außenseiter angereisten Wülfrather standen beim Oberligaabsteiger dicht vor einer Punkteteilung. Am Ende belohnten sich die Gäste aber nicht für ihren großen Aufwand – weder in sportlicher Hinsicht noch in Anbetracht der mit Hin- und Rückfahrt abgespulten 150 Kilometer.

„Ja, zunächst einmal sind wir enttäuscht. Weil hier und heute wesentlich mehr drin war. Das Ergebnis stellt unserer Meinung nach den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Selbst mein Kollege Kemal Kuc gratulierte unserer Mannschaft nach dem Abpfiff zu einem sehr engagierten Auftritt, war letztlich aber heilfroh, dass die drei Punkte in Nettetal blieben“, urteilte Joscha Weber in einer ersten Bestandsaufnahme. Der FCW-Chefcoach attestierte seiner spielerisch wie kämpferisch vorbildlich auftretenden Elf die bisher beste Saisonleistung. Gleichwohl mit der Einschränkung: „Wir haben nur unsere teils klasse herausgespielten Torchancen nicht genutzt. Das erwies sich einmal mehr als Manko“, urteilte der FCW-Chefcoach.

Ob nun fehlende Cleverness oder mangelndes Glück im Abschluss, die „Defizite“ zeichneten sich bereits in der Anfangsphase ab. Auf Zuspiel von Daniel Ivezic schoss Florian Schikowski freistehend den gegnerischen Keeper Tobias Schriddels an (11.). Vier Minuten darauf rettete nach der scharfen Hereingabe von Jacob Sami Jawad und dem Torschuss von Gian-Luca Bühring der Pfosten. Die Gäste hielten das Tempo weiterhin hoch. Schriddels verhinderte auch die klare Ivezic-Chance (26.), ehe eine weitere brenzlige Situation gerade noch von der Nettetaler Deckung geklärt wurde.

Nach einer halben Stunde nahmen auch die Einheimischen mehr am Spiel teil, kamen bis zum Pausenpfiff zu fünf, sechs Eckbällen, hatten aber Glück, dass die Tätlichkeit (32.) von Chisato Suda an „Ibo“ Omairat direkt an der FCW-Bank nur mit „Gelb“ geahndet wurde. Die bis dahin einzig zwingende SCU-Chance (29.) vereitelte Keeper Marvin Oberhoff per Fußabwehr.

In Durchgang zwei war es es eine weitgehend ausgeglichene Partie, wobei Wülfrath sich bestens verkaufte und der emsige Ivezic mit einer Volleyabnahme (53.) nur knapp das gegnerische Gehäuse verfehlte. Aber dann gab es da die 57. Minute. Die einzige Szene, in der die Gäste nach einem Union-Konter nicht konsequent in die Zweikämpfe gingen. Das Ende vom Lied war der glückliche Siegtreffer der Gastgeber durch den von Kapitän Maik Bleckmann abgefälschten Schuss von Philipp Spickenbaum. „Maik wollte retten, was nicht mehr zu retten war und Marvin ging der abgefälschte Schuss irgendwie durch die Arme. Ein sehr unglückliches Gegentor“, konstatierte Trainer Weber.

Dessen Team bewies in der Folge Moral, ließ sich durch den Rückschlag nicht beirren. Mit einem blitzsauber geschossenen 25-Meter-Freistoß scheiterte Florian Schikowski an Keeper Schriddels, der später auch den Kopfball von Youssef El Boudihi abwehrte und die Möglichkeit von Stefan Okkert zunicht machte. Joscha Weber: „Es ist Wahnsinn, dass wir hier verlieren. Nettetal hat zwei halbe Chance und gewinnt das Spiel. Kein Vorwurf an die Jungs, sie haben den Matchplan vorbildlich umgesetzt. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass du deine Chancen nutzen musst, um ein Spiel zu gewinnen.“

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Trier, Bleckmann, Corovic, Fagasinski, Omayrat (86. N. Köhler), Schikowski, R. Köhler (71. El Boudihi), Sami Jawad (59. Raudino), Ivezic (63. Xiros), Bühring (70. Okkert).