1. FC Wülfrath steht schon zur Pause als Landesliga-Aufsteiger fest

Die Nachricht dürfte den 1. FC Wülfrath erreicht haben, als er selbst noch im Derby gegen den ASV Mettmann auf dem Platz stand, vieleicht schon zur Pause: Der Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 2 kann am letzten Spieltag nicht mehr eingeholt werden, darf sich Meister und Aufsteiger nennen und tritt in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga an. Das war schon vor dem Ende der eigenen Partie klar, weil der Verfolger 1. SpVg Solingen-Wald 03 bei SuS Haarzopf über ein 1:1 nicht hinausgekommen war, eine Stunde früher begonnen hatte - und damit das Derby-Ergebnis schon gar keine Rolle mehr spielte.