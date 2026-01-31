1. FC Wülfrath startet mit brisantem Duell in Velbert

Wülfrath rangiert mit 20 Punkten auf Platz zwölf, direkt dahinter liegt Velbert mit 19 Zählern. Selbst wenn gerade mal der erste Rückrunden-Spieltag ansteht, am Sonntag ab 15 Uhr könnten auf der Sportplatzanlage an der Friedrich-Ebert-Straße bereits Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt werden. Einen Fehlstart, wie beim 0:2 zur Saison-Heimpremiere im vergangenen August durch zwei späte Gegentore (79., 90+1) des eingewechselten John-Max Kowalski will der letztjährige Aufsteiger unbedingt vermeiden.

Wülfrather "auf der Hut"

Trainer Joscha Weber: „Der SC ist ein unangenehmer Gegner, das wissen wir aus dem Hinspiel. Eine zwar junge, aber taktisch diszipliniert und kompakt auftretende Mannschaft. Aber wir sind diesmal auf der Hut, müssen kämpferisch und von der Einstellung her energisch gegenhalten. Mit spielerischen Mitteln allein ist Velbert sicher nicht beizukommen.“ Gleichzeitig lässt der FCW-Chefcoach, der natürlich registrierte, dass sein erfahrener Kollege Christian Britscho (56) den eigenen Kader gleich mal mit sieben, acht neuen Leuten aufwertete, aber auch keinen Zweifel: „Wir haben die Spielweise der Velberter genau analysiert, werden daraus unsere Schlüsse ziehen und darauf unseren Matchplan abstimmen. Und natürlich wollen wir mit einem positiven Ergebnis in die zweite Serie starten.“

Dazu sollen mit den direkt in der Startelf zu erwartenden Leon Bachmann (zuletzt SpVg Schonnebeck) und Timo Conde (DJK Sportfreunde Katernberg) zwei der drei Neuverpflichtungen beitragen. Bachmann (24) ist ein erfahrener, defensiver Mittelfeldspieler. Mit dem 27-jährigen Conde konnten die Wülfrather einen ebenso wuchtigen wie torgefährlichen, gleichwohl auch zweikampfstarken Stürmer, der in der Hinrunde bei 15 Einsätzen elf Tore erzielte, an sich binden. Zwei (neue) Hoffnungsträger, die möglichst zeitnah einschlagen sollen.