1. FC Wülfrath startet mit brisantem Duell in Velbert

SC Velbert – 1. FC Wülfrath. Eine Anlaufzeit, um sich allmählich wieder an den Ligabetrieb zu gewöhnen? Das gibt der Spielplan nicht her. Für den FCW geht es gleich in die Vollen – und um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Blick auf die Tabelle der Landesliga, Gruppe 1 macht deutlich warum.
Wülfrath rangiert mit 20 Punkten auf Platz zwölf, direkt dahinter liegt Velbert mit 19 Zählern. Selbst wenn gerade mal der erste Rückrunden-Spieltag ansteht, am Sonntag ab 15 Uhr könnten auf der Sportplatzanlage an der Friedrich-Ebert-Straße bereits Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt werden. Einen Fehlstart, wie beim 0:2 zur Saison-Heimpremiere im vergangenen August durch zwei späte Gegentore (79., 90+1) des eingewechselten John-Max Kowalski will der letztjährige Aufsteiger unbedingt vermeiden.
Dazu sollen mit den direkt in der Startelf zu erwartenden Leon Bachmann (zuletzt SpVg Schonnebeck) und Timo Conde (DJK Sportfreunde Katernberg) zwei der drei Neuverpflichtungen beitragen. Bachmann (24) ist ein erfahrener, defensiver Mittelfeldspieler. Mit dem 27-jährigen Conde konnten die Wülfrather einen ebenso wuchtigen wie torgefährlichen, gleichwohl auch zweikampfstarken Stürmer, der in der Hinrunde bei 15 Einsätzen elf Tore erzielte, an sich binden. Zwei (neue) Hoffnungsträger, die möglichst zeitnah einschlagen sollen.
Der dritte im Bunde, Toni Zupo (27), liegt, da aus seiner Zeit beim Ligarivalen FC Remscheid noch für zwei Meisterschaftsspiele rotgesperrt, auf Eis, gibt dann am 4. Februar im Kreispokal-Halbfinale beim SC Sonnborn sein Debüt. Die Verpflichtung des bei Fortuna Düsseldorf und beim Wuppertaler SV ausgebildeten Außenbahnspielers, hatte aus Wülfrather Sicht einen „Beigeschmack“. Joscha Weber äußert sich in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter dazu: „Unsere 2. Vorsitzende Michaela Massenberg führte die finalen Gespräche mit dem FC Remscheid. Wir wollen das nicht breit treten, aber was sich dessen Verantwortliche in den Verhandlungen verbal erlaubten, das geht einfach nicht. Trotz aller Enttäuschung, dass der Verein einen sehr guten Spieler verliert. Andererseits sind wir natürlich froh, dass Michaela das nötige Durchsetzungsvermögen bewies und die Verhandlungen mit einem für uns positiven Ergebnis beendete. Dafür können wir uns, als Trainerteam für die sportlichen Belange verantwortlich, nur bedanken.“
Weber muss in Velbert auf den rotgesperrten Mittelfeldmann Youssef El Boudihi verzichten. Gian-Luca Bühring kehrt nach einer Verletzungspause zurück, während sich der Einsatz von „Saki“ Xiros (Oberschenkelprobleme) erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend entschied.
