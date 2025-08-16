1. FC Wülfrath startet Landesliga-Abenteuer vor Heimkulisse

Im Lager des Aufsteigers 1. FC Wülfrath fiebern sie alle dem ersten Spieltag in der Landesliga entgegen. Am Sonntag ist es endlich soweit. Um 15 Uhr erfolgt im Lhoist Sportpark der Anpfiff zur Punktspielpremiere. Zu Gast ist dann der SC Velbert. Joscha Weber formuliert es so: „Nach der langen Vorbereitung freuen wir uns alle darauf, dass es endlich losgeht. Der erste Spieltag hat sicherlich noch keine große Aussagekraft, trotzdem ist das immer etwas Besonderes. Egal mit welchem Gegner man es zu tun hat oder wie das Saisonziel lautet.“ Der FCW-Coach geht zunächst einmal davon aus, dass sein Team einen optimalen Start erwischt: „Darauf haben wir alle hingearbeitet. Im ersten Spiel gibt es schon einen gewissen Druck, den wir aber in leistungsförderende Energie umsetzen wollen“.

Mit der Vorbereitung war das Trainerduo Joscha Weber und Thomas Cyrys grundsätzlich zufrieden. Selbst wenn punktuell, wie beim mäßig gelaufenen Turnier in Burgaltendorf, Ungereimtheiten in puncto „Einstellung“ registriert wurden. Alles kein Thema mehr. „Die Jungs sind jetzt voll und ganz auf die Meisterschaftsspiele fokussiert. Wir wissen, dass die sportlichen, aber auch mentalen Anforderungen in der höheren Liga anspruchsvoller sind.“

Bei aller Zuversicht, den in weiten Teilen personell neu aufgestellten Velbertern, in der abgelaufenen Spielzeit auf Rang zwölf gelandet, bringen die Wülfrather den nötigen Respekt entgegen. Mit Christian Britscho übernahm ein erfahrener Übungsleiter das Kommando. Der 55-Jährige trainierte zuletzt die A-Junioren des Wuppertaler SV und war dort auch schon für die Erste verantwortlich. Wie schon zuvor bei seinen Stationen Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Ahlen. Mit dem Cheftrainer kamen, nach dem Weggang einiger Leistungsträger, auch 12, 13 neue Spieler. Ein gravierender Umbruch also beim SC, der von 2018 bis 2022 in der Oberliga auflief.

Mit dem Punktspiel-Auftakt vor eigenem Publikum, dazu noch mit einem nahezu komplett besetzten Kader und nicht zuletzt mit einer gewissen Portion Aufstiegseuphorie im Rücken scheint in Wülfrath alles gerichtet für eine erfolgreiche Premiere. Gleichwohl gibt es da ja noch die wohl nicht weniger motivierten Gäste. „Trotz des verändertes Kaders beim Gegner, irgendwie kennt man sich. Faustpfand des SC war stets eine kompakte Teamleistung. Daran wird sich auch mit anderem Personal kaum etwas ändern. Wir haben jedenfalls Respekt, das wird so oder so ein hartes Stück Arbeit.“

Vorteil für den FCW: Eine eingespielte Truppe, die punktuell noch verstärkt wurde. Wie mit dem letzten Zugang Youssef „Youp“ El Boudihi vom Oberligisten 1. FC Monheim, der bereits bei der Generalprobe gegen Ronsdorf Einsatzzeit bekam. Joscha Weber und Thomas Cyrys haben in Sachen Startelf zweifellos die „Qual der Wahl“. Zumal die zuletzt in Urlaub weilenden Stammkräfte wie Alex Fagasinski oder Beppo Raudino wieder im Training sind.

Michael Massenberg sagt: „Natürlich sind wir alle gespannt, was uns da am ersten Spieltag und anschließend in der ganzen Saison erwartet. Die Landesliga ist eine ganz andere Herausforderung als die Bezirksliga. Da kommen Gegner, die uns Sonntag für Sonntag alles abverlangen.“ Der 1. Vorsitzende des FCW macht auch deutlich: „Andererseits haben wir einen Kader mit großer sportlicher Qualität. Unsere Spieler wissen schon, was in der höheren Spielklasse gefordert wird.“