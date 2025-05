Wülfrath feiert ein echtes Schützenfest. – Foto: Peter Teinovic

1. FC Wülfrath spielt sich gegen SF Niederwenigern in einen Torrausch Am Ende bejubeln die Wülfrather Fußballer zehn Treffer. Der Spitzenreiter geht jetzt mit breiter Brust in die nächsten Bezirksliga-Begegnungen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 FC Wülfrath Niederwenig. II

1. FC Wülfrath – Sportfreunde Niederwenigern II 10:0 (5:0). Es war eine Partie der Superlative für den Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 2. Zunächst einmal stand da am Ende der bislang höchste Saisonsieg. Verantwortlich dafür war ein bis zur letzten Minute überzeugender Auftritt. Dennoch gab es den ein oder anderen Protagonisten.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. II 10 0 Abpfiff + Video Wie den in die Startelf gerückten Athanasios Xiros. Der Angreifer (jetzt 15 Saisontreffer) war nicht nur dreimal erfolgreich, sondern markierte auch die „besonderen Tore“. Zunächst einmal in der 7. Minute, nach Vorarbeit von Gian-Luca Bühring, Saisontreffer Nummer 100 für die Wülfrather. Und dann ging in der Schlussminute, nach uneigennütziger Vorarbeit von Fabian Helmes auch das letzte Tor des Tages auf das Konto des 25-jährigen Offensivspielers, der nach dem Abpfiff bilanzierte: „Ein super Spiel unserer Mannschaft. Auch nach dem wir schon deutlich führten, haben wir weiter konsequent nach vorne gespielt. Ganz ehrlich, eigentlich mussten wir noch deutlicher gewinnen. Das war heute jedenfalls eine klare Ansage und ein Meilenstein in Richtung Aufstieg.“

Wie bereits in den letzten Heimspielen übernahmen die Wülfrather von Beginn an die Initiative. Spätestens nach der 2:0-Führung schien Niederwenigern überfordert. Und der erste Eindruck trog nicht, denn mit den acht Treffern im weiteren Spielverlauf war der Tabellenzwölfte noch gut bedient. Den Torreigen eröffnete Florian Schikowski in der fünften Minute, der nach der genauen Hereingabe von Yves-David Tshala freistehend einköpfte. Kaum zwei Minuten später setzte sich Bühring energisch durch, fand am zweiten Pfosten in „Saki“ Xiros einen dankbaren Abnehmer. 2:0 – die Basis für den Kantersieg des FCW, der in der Folge Ball und Gegner beherrschte. Der Gast wiederum schien spielerisch, läuferisch und von der Handlungsschnelligkeit phasenweise schlichtweg überfordert. Wülfrath lässt nicht locker