1. FC Wülfrath siegt in Hilden – und bleibt im Abstiegskampf

Sie haben ihre Hausaufgaben im Kampf um den Klassenerhalt gemacht, die Wülfrather. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, bevor am frühen Nachmittag der knappe Sieg feststand. Die Hildener wehrten sich über weite Strecken nach besten Kräften, hatten auch spielerisch gute Phasen. Zunächst aber bestimmten die engagiert zur Sache gehenden Gäste das Geschehen und gingen früh in Führung. Der Ex-VfBer Daniel Ivezic setzte sich gerade im ersten Spielabschnitt einige Male wirkungsvoll in Szene, bereitete so das Führungstor (4.) von Timo Conde vor, der am zweiten Pfosten freie Bahn hatte.
Der FCW blieb am Drücker, kam zu weiteren, indes nicht genutzten Einschussmöglichkeiten. Conde verpasste eine Ivezic-Hereingabe (10.), Ivezic selbst scheiterte an VfB 03 II-Schlussmann Viktor von Winterfeld (13.) und Ryo Matsutaka versuchte es erfolglos aus der zweiten Reihe (17.). In diesen ersten 20 Minuten mussten die Gäste eigentlich schon für klare Verhältnisse sorgen. Nach und nach wurde die Elf von Trainer Koray Sakacali mutiger. FCW-Keeper Marvin Oberhoff musste gegen den von Marvin Theis in Szene gesetzten Fabio Bachmann Kopf und Kragen riskieren, um den Ausgleich zu verhindern (24.). Bachmann scheiterte später (35.) mit einem Schuss aus spitzem Winkel erneut an Oberhoff, der allerdings im nächsten Duell gegen den oberligaerfahrenen Hildener den Kürzeren zog – 1:1 in der 36. Minute.
Der Gast blieb dennoch tonangebend. Conde schoss nach einem Zuspiel von Toni Zupo noch vorbei (41.), ehe Youssef El Boudihi sein Team nach dem Freistoß von Florian Schikowski per Kopfball erneut in Führung brachte (43.). Direkt hinterher schoss Saki Xiros aus halbrechter Position übers Tor. Da schien mehr drin. Die nimmermüden Hildener schlugen in der Nachspielzeit zurück, als Wülfrath den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam und Azad Sari mit einer Direktabnahme auf 2:2 stellte.
Im zweiten Durchgang der FCW zunächst mit optischen Vorteilen, mehr aber auch nicht. Timo Conde hatte die Zeichen der Zeit erkannt, versuchte die Kollegen mit „Leute, das ist zu wenig“ in die Spur zu bringen. Der Torjäger ging auch selbst voran, erzielte auf Zuspiel von Ryo Matsutaka mit einem Schuss aus der Drehung ins kurze Eck das 3:2 (67.).
Die erneute Führung brachte den Wülfrathern aber nicht wirklich Sicherheit. Das Resultat: In der Folge nur wenige wirklich zwingende Offensivaktionen, dadurch selten Entlastung. Wülfrath brachte den knappen Vorsprung nicht gerade überzeugend ins Ziel, aber es reichte. Irgendwie spielten wohl auch die Nerven eine nicht unerhebliche Rolle. Coach Joscha Weber atmete nach dem Abpfiff durch: „Wir haben gut angefangen, es aber versäumt, die 1:0-Führung auszubauen. Am Ende geht es nur um die drei Punkte, da brauchen wir die Spielqualität nicht groß zu bewerten. Schließlich hatten wir heute ja alle eine Menge Druck.“
Hildens Trainer Koray Sakacali urteilte: „Wir brauchten einige Zeit, um uns vom frühen Rückstand zu erholen. Nach 20 Minuten kamen wir besser ins Spiel, haben uns später selbst drei, vier sehr gute Chancen erarbeitet und es bis zum Schluss im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gemacht.“
Am Ende des 33. Spieltages belegt der FCW immer noch den ersten direkten Abstiegsplatz (14.). Bergisch Born unterlag bei Aufsteiger Solingen 03 mit 1:4, aber Amern gegen den TSV Solingen (4:2) und Mennrath in Remscheid (2:0) holten ebenfalls drei Punkte.