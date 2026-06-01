1. FC Wülfrath siegt in Hilden – und bleibt im Abstiegskampf

Die erneute Führung brachte den Wülfrathern aber nicht wirklich Sicherheit. Das Resultat: In der Folge nur wenige wirklich zwingende Offensivaktionen, dadurch selten Entlastung. Wülfrath brachte den knappen Vorsprung nicht gerade überzeugend ins Ziel, aber es reichte. Irgendwie spielten wohl auch die Nerven eine nicht unerhebliche Rolle. Coach Joscha Weber atmete nach dem Abpfiff durch: „Wir haben gut angefangen, es aber versäumt, die 1:0-Führung auszubauen. Am Ende geht es nur um die drei Punkte, da brauchen wir die Spielqualität nicht groß zu bewerten. Schließlich hatten wir heute ja alle eine Menge Druck.“

Hildens Trainer Koray Sakacali urteilte: „Wir brauchten einige Zeit, um uns vom frühen Rückstand zu erholen. Nach 20 Minuten kamen wir besser ins Spiel, haben uns später selbst drei, vier sehr gute Chancen erarbeitet und es bis zum Schluss im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gemacht.“

Am Ende des 33. Spieltages belegt der FCW immer noch den ersten direkten Abstiegsplatz (14.). Bergisch Born unterlag bei Aufsteiger Solingen 03 mit 1:4, aber Amern gegen den TSV Solingen (4:2) und Mennrath in Remscheid (2:0) holten ebenfalls drei Punkte.