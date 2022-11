1. FC Wülfrath setzt seinen Negativlauf fort Die Mannschaft von Dennis Wienhusen zeigt in der ersten Halbzeit eine indiskutbale Leistung.

Nach der Niederlage im Abstiegsderby und dem damit verbundenen Neun-Punkte-Abstand zum rettenden Ufer scheinen beim 1. FC Wülfrath langsam die Lichter auszugehen. Auch die wenigen und damit treuesten FCW-Fans, die sich im Lhoist-Sportpark einfanden, geben den FCW-Fußballern kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Und wer die Partie vor Ort gesehen hat, konnte sich kaum erinnern, in den vergangenen Jahren so einen trostlosen Auftritt der Gastgeber gesehen zu haben.

Dass nach dem Seitenwechsel zumindest phasenweise den Gästen Paroli geboten wurde und auch einige spielerische und kämpferische Akzente gesetzt wurden, war vielleicht auch dem Umstand zu verdanken, dass Michael Massenberg in der Pause den Weg in die Kabine seiner Mannschaft gesucht hatte. „Ich habe den Spielern klipp und klar gesagt, dass eine Vorstellung wie in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht geht und dass ich erwarte, dass jeder FCW-Fußballer zumindest kämpferisch alles aus sich herausholt“, erläuterte der Vorsitzende des Wülfrather Klubs. Er war vom fahrigen Auftritt seines Teams mächtig enttäuscht.

Auch Trainer Dennis Wienhusen machte in der Halbzeit seinen Spielern unmissverständlich deutlich, dass er nach dem Wiederanpfiff eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz sehen wollte. „Ich habe einige Umstellungen vorgenommen und die haben sich zum Glück bewährt, wenn wir auch letztlich das Spiel nicht mehr drehen konnten.“

Die FCW-Fußballer fanden zunächst überhaupt nicht in die Begegnung. Den Gästen war hingegen anzumerken, dass sie unbedingt einen Sieg mitnehmen wollten, um näher an die untere Mittelfeldregion heranzurücken. In der 18. Minute führte eine der Angriffsaktionen zum 1:0, als die unsortierte Wülfrather Defensive bei einer Hereingabe nicht im Bilde war und ein Essener Stürmer die Verwirrung im Abwehrzentrum nutzte. Auf die Verliererstraße gerieten die Gastgeber, als ein FCW-Spieler ungeschickt in einen Zweikampf ging und der Unparteiische das Foul im Strafraum mit einem Elfmeter ahndete. Die Essener ließen sich das Geschenk nicht entgehen (34.).

1. FCW: Sacher – Klein, Tatli, Gotsanda (46. Weidtmann), Yildiz (46. Tanodh), Golik, Rosenecker, Mensah, Lang, Krol, Stengelin.