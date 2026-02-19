1. FC Wülfrath setzt im Abstiegskampf auf ein Trio mit Klasse

Gleichwohl sind das Momentaufnahmen. Eine Leistungssteigerung des kickenden Personals und damit eine Korrektur der prekären Tabellenlage scheint allemal möglich. Dafür haben Joscha Weber und Thomas Cyrys als Trainerduo und Sportliche Leitung sowie Michaela Massenberg als 2. Vorsitzende in der Winterpause an der ein oder anderen Stellschraube gedreht. Und drei, für Landesligaverhältnisse, richtig gute Spieler an den Erbacher Berg geholt.

Drei Hoffnungsträger kommen nach Wülfrath

Da die magere Torausbeute (26 Treffer in 18 Spielen) eine der größten Baustellen des Aufsteigers ausmacht, wurde mit Timo Conde ein Angreifer mit „eingebauter Torgarantie“ verpflichtet. Der 27-jährige Vollblutstürmer spielte bei Preußen Münster in der Junioren-Bundesliga, kommt jetzt von der DJK SF Katernberg, der er im vergangenen Sommer in der Relegation gegen die SG Benrath-Hassels mit drei Toren zum Aufstieg in die Landesliga verhalf. Von daher ein Top-Angreifer, der neben einem starken Abschluss – 93 Tore und 18 Vorlagen in seinen gelisteten 180 Begegnungen – auch körperliche Präsenz im gegnerischen Strafraum mitbringt. „Einer wie Timo hat uns vom Typ her in der Hinrunde einfach gefehlt. Umso mehr freuen wir uns, jetzt wieder einen echten Knipser im Team zu haben“, betont Michaela Massenberg. Chefcoach Weber ergänzt: „Im dritten Anlauf hat es mit seiner Verpflichtung geklappt, wobei uns sein zwischenzeitlicher Umzug von Essen nach Velbert natürlich in die Karten spielte. Timo ist ein absoluter Teamplayer, bringt gleichzeitig Führungseigenschaften mit.“

Letzteres gilt auch für den oberligaerfahrenen Leon Bachmann. In der Hinrunde trug der 24-jährige Mittelfeldmann das Trikot des Oberligisten SpVg. Schonnebeck, spielte zuvor beim TVD Velbert sowie für die SpVg. Erkenschwick in der Oberliga Westfalen. Als Junior wurde Bachmann in den Nachwuchsleistungszentren von Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. „Leon zeichnen großes Spielverständnis und eine positive Aggressivität im Zweikampf aus. Mit seiner Übersicht wird er sich schnell zu einem wertvollen Spieler in unserer Mittelfeldzentrale entwickeln“, lobt Weber.

Der dritte im Bunde feiert erst am 22. Februar seine Punktspielpremiere im FCW-Dress. Toni Zupo kam mit einer Rotsperre vom Ligarivalen FC Remscheid, konnte sich aber beim 2:1-Sieg im Kreispokal-Halbfinale gegen den SC Sonnborn bereits in einem Pflichtspiel beweisen. Mit dem offensiven, meist über die Außenbahn agierenden Mittelfeldspieler wissen die Wülfrather, was sie bekommen. Der Zugang war beim Gastspiel der Remscheider Mitte September im Lhoist Sportpark (2:2) einer der Leistungsträger beim aktuellen Schlusslicht. „Toni ist ein absoluter Topspieler im letzten Drittel, geht im Spiel voran und bringt die gewisse Abgezocktheit, viel Selbstvertrauen und eine starke Mentalität auf den Platz. Ein Instinktfußballer, der den Unterschied in einem funktionierenden Team ausmachen kann und uns mit Sicherheit ohne große Anpassungszeit direkt weiterhilft – als Torschütze und Vorbereiter“, macht Weber deutlich.

Vor seinem Remscheid-Engagement (von Februar 2023 bis eben Dezember 2025) stand der 27-Jährige beim FSV Vohwinkel, seinerzeit in 2017/18 noch in der Oberliga, dann in der gleichen Spielklasse beim TVD Velbert unter Vertrag. Im Juniorenbereich hießen die (renommierten) Stationen Fortuna Düsseldorf und Wuppertaler SV. Toni Zupo freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin froh, dass der Wechsel nach einigem Hin und Her endlich geklappt hat. Ich will der Mannschaft sportlich weiterhelfen und bin stolz, ein Teil des Teams zu sein. Das in mich gesetzte Vertrauen von Trainer und Vorstand will ich mit Leistung und Toren zurückzahlen.“