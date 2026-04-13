1. FC Wülfrath schlägt sich im Abstiegskampf selbst Trotz Führung und zahlreicher Großchancen verliert die Mannschaft von Joscha Weber (1. FC Wülfrath) auf eigenem Platz das Kellerduell gegen Gnadental mit 1:2. von RP / Elmar Rump · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Wülfrath trifft doppelt ins eigene Netz – Foto: Michael Jäger

1. FC Wülfrath – DJK Gnadental 1:2 (1:0). Fußball kann verrückt und bisweilen auch ungerecht sein. Da stecken die Wülfrather mitten im Abstiegskampf der Landesliga, Gruppe 1, liefern im Kellerduell gegen Gnadental über weite Strecken eine ordentliche Leistung ab und stellen sich dann durch zwei Eigentore selbst ein Bein. Doch der Reihe nach.

Jafari unter den ersten Elf Beim FCW stand überraschend Ahmad Jafari in der Startelf, in der vergangenen Saison noch einer der Leistungsträger im Aufstiegsteam. „Wir haben Ahmad kurzfristig reaktivieren können, um personelle Engpässe aufzufangen“, sagte dazu Joscha Weber. Der Mittelfeld-Routinier fügte sich gleich gut ein und sorgte mit einem Distanzschuss übers Tor (12.) für die erste Torannäherung der Platzherren. Das machte auf der Gegenseite Ex-Bundesligaprofi Ibrahima Traoré, dessen Flachschuss (13.) Marvin Oberhoff indes parierte. Der FCW-Schlussmann zeigte sich auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Marco Lüttgen auf dem Posten (24.). Drei Minuten darauf ein Laufduell zwischen DJK-Abwehrspieler Oluremi Williams und Gian-Luca Bühring. Beide wollten sich im Zweikampf behaupten, stolperten und Schiri Marius Kasten zeigte zum Entsetzen der Gäste auf den Punkt. Den Strafstoß machte Maik Bleckmann zur Chefsache, der Kapitän verwandelte zur Führung (31.). „Unfassbar“, schimpfte Gäste-Coach Sebastian Michalsky, zweifelte die Korrektheit der Entscheidung an. Bleckmann hätte wenig später (36.) nachlegen können, köpfte aber nach dem Freistoß von Leon Bachmann über den Querbalken. Mit der knappen Führung für den FCW ging es in die Pause, auch weil zuvor (39.) Oberhoff klasse den Schrägschuss von Vojno Jesic entschärfte. Bis dahin eine recht zerfahrene Partie. Aber man lag vorne, das allein zählte aus Sicht der Wülfrather.

Zwei Eigentore besiegeln Pleite Gleich zu Beginn von Durchgang zwei (47.) traf der mit gefährlichen Standards für einige brenzlige Situationen im gegnerischen Strafraum sorgende Mittelfeldmann Leon Bachmann mit einem Freistoß auf die kurze Ecke den Pfosten. Wülfrath schien auf dem richtigen Weg, setzte sich dann aber selbst unter Druck. Eine scharfe Hereingabe der Gäste von der rechten Seite fälschte Arman Corovic unhaltbar ins eigene Netz ab (54.). Ebenfalls nichts zu halten gab es für den tüchtigen Oberhoff, als nach dem Freistoß von Vojno Jesic aus dem linken Halbfeld die verunglückte Kopfballabwehr von Lukas Trier hoch in der langen Ecke einschlug. 1:2 nach 84 Spielminuten. Die Wülfrather konnten es nicht fassen. Auch deshalb nicht, weil sie selbst hochkaräige Chancen nicht nutzten. Von Timo Conde mustergültig in Szene gesetzt, scheiterte Saki Xiros am ausgezeichneten Torhüter Nico Bayer. Conde legte auch Bühring auf, der gerade noch geblockt wurde (68.). Nico Köhler schoss in guter Position über den Kasten (77.), ebenso wie Ibo Omayrat (89.) und Satoshi Ueno mit einem Freistoß (90+4). „Ein absolut enttäuschendes Resultat. Heute hatte die falsche Mannschaft das Spiel verloren. Neben den zwei Eigentoren war unsere ungenügende Chancenverwertung für die Niederlage ausschlaggebend. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es ist bitter, aber wir haben uns heute selbst geschlagen“, bilanzierte Weber.