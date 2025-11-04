Der 1. FC Wülfrath geht mit viel Selbstvertrauen in das Kreispokal-Achtelfinale. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

1. FC Wülfrath rotiert im Pokal-Achtelfinale bei Türkgücü Velbert Im Kreispokal-Achtelfinale ist der 1. FC Wülfrath am Abend bei Türkgücü Velbert gefordert.

Türkgücü Velbert – 1. FC Wülfrath. Für den laufenden Kreispokal-Wettbewerb in Wuppertal-Niederberg nahm sich der 1. FC Wülfrath einiges vor. Doch schon der Auftakt gegen Landesliga-Absteiger Cronenberger SC erwies sich als hohe Hürde. Erst nach Elfmeter-Schießen gewann der FCW mit 3:2. Nun wartet im Achtelfinale Türkgücü Velbert. Der letztjährige Bezirksligarivale, Wülfrath entschied die zwei Begegnungen mit 7:0 und 3:0 für sich, hat am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz „Am Berg“ (Poststraße) Heimrecht.

Heute, 19:30 Uhr Türkgücü Velbert Türkgücü Vel 1. FC Wülfrath FC Wülfrath 19:30 PUSH Nach den drei Siegen in Serie in der Landesliga, Gruppe 1, fahren die Wülfrather nicht nur mit Selbstvertrauen, sondern auch als Favorit in die Nachbarstadt. „Bei allem Respekt vor Türkgücü, aber natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen. Alles andere wäre eine Enttäuschung“, betont Joscha Weber. Gleichwohl muss der Chefcoach „rotieren“. Die verletzten Daniel Ivezic, Tom Paß und Alex Fagasinski sind kein Thema. Dazu bekommt der ein oder andere Stammspieler – Stichwort Belastungssteuerung – eine wohlverdiente Pause. Dafür erhalten dann Jungs eine Bewährungschance, die zuletzt weniger Spielanteile hatten. Auf jeden Fall bekommt Mika Mrstik sein Startelfmandat. Der 23-jährige Keeper hat sich die Nominierung durch gute Leistungen im Training allemal verdient.