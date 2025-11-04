1. FC Wülfrath rotiert im Pokal-Achtelfinale bei Türkgücü Velbert

Türkgücü Velbert – 1. FC Wülfrath. Für den laufenden Kreispokal-Wettbewerb in Wuppertal-Niederberg nahm sich der 1. FC Wülfrath einiges vor. Doch schon der Auftakt gegen Landesliga-Absteiger Cronenberger SC erwies sich als hohe Hürde. Erst nach Elfmeter-Schießen gewann der FCW mit 3:2. Nun wartet im Achtelfinale Türkgücü Velbert. Der letztjährige Bezirksligarivale, Wülfrath entschied die zwei Begegnungen mit 7:0 und 3:0 für sich, hat am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz „Am Berg“ (Poststraße) Heimrecht.
Nach den drei Siegen in Serie in der Landesliga, Gruppe 1, fahren die Wülfrather nicht nur mit Selbstvertrauen, sondern auch als Favorit in die Nachbarstadt. „Bei allem Respekt vor Türkgücü, aber natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen. Alles andere wäre eine Enttäuschung“, betont Joscha Weber. Gleichwohl muss der Chefcoach „rotieren“. Die verletzten Daniel Ivezic, Tom Paß und Alex Fagasinski sind kein Thema. Dazu bekommt der ein oder andere Stammspieler – Stichwort Belastungssteuerung – eine wohlverdiente Pause. Dafür erhalten dann Jungs eine Bewährungschance, die zuletzt weniger Spielanteile hatten. Auf jeden Fall bekommt Mika Mrstik sein Startelfmandat. Der 23-jährige Keeper hat sich die Nominierung durch gute Leistungen im Training allemal verdient.
Beim Gastgeber steht mit Emre Okatan jetzt ein neuer Chefcoach in der Verantwortung. Yalcin Yilmaz, bisher in Doppelfunktion tätig, konzentriert sich wohl auf seine Aufgabe als Sportdirektor. Aus Wülfrather Sicht bekanntester Akteur der Schlossstädter ist Filippas Filippou (30). Der Mittelfeldmann kickte in der Bezirksligasaison 2023/24 noch gemeinsam mit Maik Bleckmann, Beppo Raudino, Robin und Nico Köhler sowie mit Co-Trainer Thomas Cyrys am Erbacher Berg in einem Team. Auch Kapitän Oguzhan Coruk zählt nicht nur wegen seiner bisher erzielten fünf Tore zu den Leistungsträgern beim Bezirksliga-Zwölften, der vor zwei Tagen gegen Spitzenreiter SC Reusrath mit 1:2 unterlag – Gegentor Filippou.