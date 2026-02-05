1. FC Wülfrath qualifiziert sich für den Niederrheinpokal

SC Sonnborn – 1. FC Wülfrath 1:2 (0:1). Der Landesligist erledigte seine Hausaufgaben. Die Folge: Der Einzug ins Kreispokalfinale gegen Bezirksliga-Vertreter TSV Ronsdorf und die Qualifikation für die erste Runde des Niederrheinpokals. Allerdings präsentierte sich der Kreisliga A-Spitzenreiter vor mehr als 200 Zuschauern als der erwartet unbequeme Gegner, der dem FCW mit Einsatzbereitschaft und phasenweise frühem Pressing einiges abverlangte.
Kein Vergleich jedenfalls zum letzten Kreispokalduell am 24. November 2021, als Wülfrath deutlich mit 6:1 siegte. Diesmal ging es wesentlich enger zu. Besonders in der Schlussphase, nachdem Vladyslav Leshchenko in der 83. Minute zum Anschlusstreffer eingeköpft hatte. Ebenfalls per Kopfball brachte Gian-Luca Bühring seine Farben in Führung. Timo Conde leistete mit einem gewonnenen Kopfballduell die Vorarbeit. Da war erst eine Minute absolviert.
In der Folge scheiterten Bühring und Zugang Toni Zupo an SCS-Torsteher Murad Popov. Auf der Gegenseite verhinderte Mika Mrstik in einer brenzligen Szene den möglichen Ausgleich. Der FCW-Pokal-Keeper strahlte gerade in der hektischen Endphase der Partie Ruhe und Souveränität aus. Joscha Weber war ohnehin mit dem Auftritt seiner Elf einverstanden: „Wir haben Charakter bewiesen und die Zweikämpfe angenommen. In der zweiten Hälfte, als Sonnborn den Druck erhöhte, waren wir nicht mehr ganz so aktiv, standen aber hinten stabil. Nur nach dem Anschlusstor, da wurde es noch mal kritisch.“
Zuvor (61.) sorgte der sich beherzt durchsetzende Timo Conde nach Vorarbeit von Leon Bachmann mit einem unhaltbaren Flachschuss für das 2:0. Der erste wichtige Treffer des von Sportfreunde Katernberg gewechselten Angreifers im FCW-Trikot. „Unter dem Strich sind nur das Ergebnis und der Einzug ins Finale wichtig. Dass es in Sonnborn nicht leicht wird, war uns allen klar. Aber wir haben das am Ende gut hingekriegt“, so der Chefcoach abschließend.
1. FC Wülfrath: Mrstik – Trier, Bleckmann, Corovic, Omayrat (78. Ueno), Bachmann, Zupo, Schikowski (46. Xiros), El Boudihi, Bühring (78. Hajiaghabozorgi), Conde (65. N. Köhler).
1. FC Wülfrath – SC Kapellen-Erft. Nur vier Tage nach der Kraftprobe in Sonnborn steht den Wülfrathern das Gastspiel des Landesliga-Zweiten Kapellen ins Haus. Anstoß ist um 15 Uhr im Lhoist Sportpark. Am zweiten Spieltag unterlag der SCK zu Hause dem Aufsteiger überraschend mit 0:2. Eigentlich drei einkalkulierte Punkte, die den Linksrheinischen aktuell fehlen, um zumindest im Kampf um den (Aufstiegs-) Relegationsplatz noch bessere Karten zu besitzen. Da wird Trainer Lennart Ingmann gar nicht einmal in die Psycho-Trickkiste greifen müssen, um seine Jungs besonders zu motivieren. Die starteten durch das von Nils Mäker erzielte Tor des Tages mit einem 1:0-Heimsieg gegen den abstiegsgefährdeten SSV Bergisch Born (15. Platz – 15 Punkte) in die Rückrunde.
Abstiegskampf, der wird nach dem 0:1 beim SC Velbert auch in Fußball-Wülfrath in den kommenden Wochen das beherrschende Thema sein. Punktgleich mit Gnadental auf dem (Abstiegs-) Relegationsplatz (14.) ist der FCW Dreizehnter. Da schrillen am Erbacher Weg längst die Alarmglocken. Joscha Weber redet Klartext: „Wir brauchen nicht mehr über irgendwelche Ansprüche in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld zu reden, sondern stecken mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Dem müssen wir alles unterordnen. In jedem Spiel Mentalität, Kompaktheit und die richtige kämpferische Einstellung beweisen, von der ersten bis zur letzten Spielminute. Dabei ist es völlig egal, wie der Gegner heißt. Wichtig ist, dass wir alle diese kritische Situation annehmen.“
Weber ergänzt mit Nachdruck: „Wir haben uns den Mist selbst eingebrockt, nun müssen wir gemeinsam da rauskommen. Da spielt es auch keine Rolle, dass am Sonntag der Zweite kommt. Wie wir im Trainerteam muss auch jeder Spieler davon überzeugt sein, dass wir gegen Kapellen gewinnen können.“ Fraglich ist der Einsatz von Alex Fagasinski (Rippenprellung). Nach der Rotsperre aus seiner Zeit beim FC Remscheid muss Toni Zupo ein letztes Mal aussetze