1. FC Wülfrath qualifiziert sich für den Niederrheinpokal

Abstiegskampf, der wird nach dem 0:1 beim SC Velbert auch in Fußball-Wülfrath in den kommenden Wochen das beherrschende Thema sein. Punktgleich mit Gnadental auf dem (Abstiegs-) Relegationsplatz (14.) ist der FCW Dreizehnter. Da schrillen am Erbacher Weg längst die Alarmglocken. Joscha Weber redet Klartext: „Wir brauchen nicht mehr über irgendwelche Ansprüche in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld zu reden, sondern stecken mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Dem müssen wir alles unterordnen. In jedem Spiel Mentalität, Kompaktheit und die richtige kämpferische Einstellung beweisen, von der ersten bis zur letzten Spielminute. Dabei ist es völlig egal, wie der Gegner heißt. Wichtig ist, dass wir alle diese kritische Situation annehmen.“

Weber ergänzt mit Nachdruck: „Wir haben uns den Mist selbst eingebrockt, nun müssen wir gemeinsam da rauskommen. Da spielt es auch keine Rolle, dass am Sonntag der Zweite kommt. Wie wir im Trainerteam muss auch jeder Spieler davon überzeugt sein, dass wir gegen Kapellen gewinnen können.“ Fraglich ist der Einsatz von Alex Fagasinski (Rippenprellung). Nach der Rotsperre aus seiner Zeit beim FC Remscheid muss Toni Zupo ein letztes Mal aussetze