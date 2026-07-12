1. FC Wülfrath: Pokalknüller MSV Duisburg und Aufstiegsziel Der Bezirksligist 1. FC Wülfrath zieht im Niederrheinpokal das große Los und freut sich auf eine große Kulisse im Lhoist Sportpark. von RP / Elmar Rump · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Wülfrath hat ein großes Pokal-Los gezogen. – Foto: wilhelm gundlach

Mit den Oberligisten Wuppertaler SV und SSVg Velbert, erst recht aber mit dem gerade in die Regionalliga aufgestiegenen VfB 03 Hilden trifft der 1. FC Wülfrath bereits in der Saisonvorbereitung auf die hiesige Fußball-Prominenz. Jetzt kam am Mittwochabend bei der Auslosung der 1. Runde des Niederrheinpokals der Knüller schlechthin dazu. Die Wülfrather haben keinen Geringeren als den ehemaligen Erstligisten MSV Duisburg zu Gast. Ausgetragen wird dieses Fußball-Highlight gegen das Spitzenteam der 3. Liga und letztjährigen Pokalgewinner (4:1 im Finale gegen den SC St. Tönis) zwischen dem 25. und 27. August.

„Das ist natürlich ein absolutes Traumlos. Ein Spiel, von dem jeder Verein und Spieler in der Amateurliga träumt. Aufgrund der außergewöhnlich starken Fanszene des MSV gehen wir davon aus, vor einer großen Kulisse zu spielen. Wir freuen uns jedenfalls auf ein attraktives Pokalmatch“, betont Michaela Massenberg. Gleichzeitig weist die 2. Vorsitzende des FCW darauf hin, dass es im Vorfeld noch einige organisatorische Rahmenbedingungen abzuklären gilt, um die Partie tatsächlich im heimischen Lhoist Sportpark stattfinden zu lassen. Bevor es aber so weit ist, gehen noch mehr als sechs Wochen ins Land. Trainingsauftakt am 30. Juni Aktuell hat die Vorbereitung auf die neue Saison Priorität. Am 30. Juni bat das Trainerduo Joscha Weber/Thomas Cyrys den in Teilen neu zusammengestellten Kader zur ersten Übungseinheit. Verändertes Personal einerseits, aber auch die Bezirksliga, Gruppe 6, ist fußballerisches Neuland für den Landesliga-Absteiger. Für Trainer und Spieler kein Hindernis. „Die Gruppeneinteilung ist eher zweitrangig. Wir nehmen es, wie es kommt. Haben auch mit einer möglichen Favoritenrolle kein Problem. Wir machen zwar keinen Hehl daraus, dass der direkte Wiederaufstieg unser Ziel ist, wissen aber genauso, dass es schwer ist, diesen ambitionierten Plan erfolgreich umzusetzen“, redet Joscha Weber Klartext.