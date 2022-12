1. FC Wülfrath plant Revanche für deutliche Hinspielniederlage Am Sonntag kommt der SV Wermelskirchen an den Erbacher Berg. Im Hintergrund sucht Vorsitzender Michael Massenberg nach Verstärkungen.

1. FC Wülfrath – SV Wermelskirchen. Zum Start der Rückrunde erwarten die Wülfrather Landesliga-Fußballer den ambitionierten SV Wermelskirchen (Sonntag, 15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). „Wir haben gegen diesen Gegner noch etwas gut zu machen, denn im Hinspiel gab es beim Saisonauftakt eine deftige 0:4-Schlappe“ berichtet Michael Massenberg.

Der FCW-Vorsitzende weiß um die Schwere der Aufgabe für das Tabellenschlusslicht, sieht seine Mannschaft aber nicht chancenlos. „Wir haben zwar viele Begegnungen in dieser Saison verloren, doch in einigen Spielen hat man gesehen, dass unser Team nicht so schwach ist, wie es der Tabellenstand aussagen mag. Unsere große Schwäche liegt darin, dass wir nicht konstant über die gesamte Spielzeit unser zweifellos vorhandenes Leistungspotenzial abrufen können. Wenn uns das endlich einmal gelingt, werden wir auch wieder punkten.“

Michael Massenberg ist realistisch genug, um einzuschätzen, dass es sehr schwer wird, die Abstiegsplätze zu verlassen. Es sind immerhin zwölf Punkte aufzuholen, doch der FCW hat in der Rückrunde noch eine Menge Partien zu bestreiten. „Solange rechnerisch der Klassenerhalt noch zu erreichen ist, werden wir alles dafür tun, um dieses Ziel zu realisieren.“ Der Wülfrather Vorsitzende weiß, wo die Schwächen des 1. FCW liegen und möchte in der Winterpause an den notwendigen Stellschrauben drehen. „Wir müssen uns auf einigen Positionen im Mannschaftsgefüge verstärken, damit mehr Stabilität sowohl im Defensiv- als auch im Offensivbereich hinein kommt“, lautet seine Analyse.