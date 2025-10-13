1. FC Wülfrath muss sich Victoria Mennrath beugen

Die Analyse von FCW-Chefcoach Joscha Weber: „Eine unverdiente Niederlage. Ich kann unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat sich am Ende vehement gegen die drohende Niederlage gestemmt. Die Jungs haben alles versucht. Nur im Abschluss fehlte uns die Kaltschnäuzigkeit.“

Fakt ist aber auch, dass das Team um Kapitän Maik Bleckmann über die insgesamt 97 Spielminuten nicht die Begeisterung und Überzeugung aus der eine Woche zuvor mit 3:0 gewonnenen Partie in Unterrath auf den Platz brachte. Beide Teams hatten in den ersten 45 Minuten eine Menge Respekt voreinander. Aus Wülfrather Sicht verständlich, reisten die Gäste doch als Tabellendritter an.

Taktische Disziplin und dem Gegner nach Möglichkeit „nichts anbieten“, so lautete die Devise. Oder um es überspitzt ausdrücken: Kontrollierte Defensive war auf beiden Seiten angesagt. Die Einheimischen mussten kurzfristig auf Alex Fagasinski (starke Erkältung) verzichten, dessen Qualitäten auf der linken Außenbahn gerade im Spiel nach vorne vermisst wurden.

Offensiv blieben bei den Einheimischen in Durchgang eins ohnehin einige Wünsche offen. Nach einem Fehlpass von Torhüter Kriukov im Spielaufbau hatte Florian Schikowski plötzlich freie Bahn, zielte aber in die zweite Etage (7.). Später (29.) verfehlte Daniel Ivezic aus der Distanz nur knapp das Tor. Die Victoria spielte allerdings munter mit, stand nicht nur defensiv stabil, sondern hatte in den erfahrenen Noah Kubawitz und Paul Szymanski im Mittelfeld ihre treibenden Kräfte. Kubawitz schoss einen sehenswerten Freistoß, den FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff noch aus dem Torwinkel fischte (33.) – eine „Weltklasseparade“.

Nur fünf Minuten darauf war der tüchtige Oberhoff indes machtlos. Nach einem schon abgewehrten Freistoß hämmerte Mennraths Abwehrmann Philipp Preckel das Spielgerät mit einem technisch perfekt ausgeführten Direktschuss in die Wülfrather Maschen – ein Schuss wie ein Strich. Es sollte das Tor des Tages bleiben.

Wülfrath drängt auf den Ausgleich

Im zweiten Abschnitt waren die Gäste zunächst tonangebend. Die Weber-Elf fand erst nach und nach wieder ins Spiel. Auch, weil im Mittelfeld Youssef El Boudihi und Robin Köhler nun energischer zupackten und Florian Schikowski für mehr Ideen im Aufbau sorgte. Gleichwohl blieb der Gast mit seinen Kontervorstößen immer zu beachten. Wülfrath rannte manches Mal zwar vergeblich an, kam aber durch die jeweils an Keeper Kriukov scheiternden Schikowski (59.), Ivezic (68.) und El Boudihi (74.) endlich zu Chancen.

Am Ende drückte der FCW mächtig aufs Tempo – und auf den Ausgleich. Schikowski wurde zweimal geblockt, „Ibo“ Omayrat köpfte knapp vorbei, und schließlich wurde der Kopfball des aufgerückten Abwehrchefs Maik Bleckmann gerade noch von der Torlinie gekratzt. Letztlich blieb die Schlussoffensive erfolglos, selbst wenn eine Punkteteilung,zumindest aus FCW-Sicht, dem Spielverlauf eher entsprochen hätte.

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Trier, Bleckmann, Corovic, Omayrat, Sami Jawad (76. Okkert), R. Köhler (87. N. Köhler), El Boudihi, Schikowski, Ivezic, Raudino (65. Bühring).