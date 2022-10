1. FC Wülfrath muss nach Pokal-Aus zurück in den Liga-Modus Landesliga, Gruppe 2: Der 1 FC Wülfrath trifft am Sonntag auf die Sportfreunde Niederwenigern.

Nach dem ersten Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Oberliga-Absteiger SC Velbert sollte das Stimmungsbarometer bei den Wülfrather Landesliga-Fußballern eigentlich recht positiv sein. Spieler und Trainerduo blickten dann auch den kommenden Aufgaben recht zuversichtlich entgegen, da mit dem Dreier auch das zuvor angeknackste Selbstvertrauen wohl gestärkt wurde.

Die paar Tage der kleinen Euphorie waren aber recht schnell verflogen, denn am vergangenen Mittwochabend kam für den Landesligisten aus der Kalkstadt im Kreispokal bereits das frühe Aus. Beim zwei Klassen tiefer spielenden A-Kreisligisten Langenberger SV gab es eine überraschende 0:2-Niederlage. Im ersten Durchgang dominierte der Favorit die Begegnung und erspielte sich vier glasklare Chancen, nach dem Wechsel verfielen die Wülfrather wieder in altbekannte Schwächen und kassierten zwei Gegentore, die zum frühen Ausscheiden aus dem Pokal führten. „Das ist ärgerlich, denn wir wollten die Euphorie aus dem Sieg gegen den SC Velbert mitnehmen und im Pokal einiges erreichen“, erklärte Trainer Dennis Wienhusen und ergänzte: „Jetzt müssen wir ganz schnell umschalten und den Fokus auf die Landesliga-Partie gegen die Sportfreunde Niederwenigern richten.“

Da geht es für den FCW (Sonntag, 15 Uhr, Sportpark Lhoist am Erbacher Berg) erneut gegen einen Absteiger aus der Oberliga Niederrhein, der aber im Gegensatz zum SC Velbert als Tabellendritter einige Ambitionen hat. „Da stehen wir vor einer ganz schweren Aufgabe“, sieht der FCW-Trainer der Begegnung mit gemischten Gefühlen entgegen. Zumal hinter dem Einsatz wichtiger Spieler, beispielsweise Mittelstürmer Jannik Weber, erneut ein dickes Fragezeichen steht. Wienhusen will die personelle Situation bei den Gastgebern aber auch nicht dramatisieren. „Voraussichtlich kann ich auf die Formation zurückgreifen, die beim Sieg gegen den SC Velbert am vergangenen Wochenende einen guten Job gemacht hat.“