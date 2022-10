1. FC Wülfrath muss in Mintard den Schulterschluss zeigen Für das Landesliga-Schlusslicht ist zur Zeit jede Partie ein Endspiel, denn der Abstand zur Nichtabstiegszone ist bereits groß. Wülfraths Trainer Dennis Wienhusen setzt auf bewährte Tugenden wie Einsatzwillen und Laufbereitschaft.

Dabei sollte die Wülfrather Führungsetage aber von dem in dieser Situation oft als Heilmittel angesehen Instrument des Trainerwechsels absehen. Denn den seit Saisonbeginn als neuer Trainer tätigen Dennis Wienhusen kann man für den völlig missratenen Saisonstart kaum verantwortlich machen. Er hatte einen Kader übernommen, dem bislang die Ligatauglichkeit abgesprochen werden könnte. Der ehrgeizige neue Coach setzt nämlich alles daran, die Mannschaft doch noch an das untere Mittelfeld heranzuführen. Dabei hofft er, dass einige verletzte Spieler wieder in den Kader zurückkehren und arbeitet zudem daran, das schwache Defensivverhalten der vergangenen Spiele zu verändern.

Das Ergebnis des nicht überzeugend eingeleiteten Umbruchs bei den FCW-Fußballern lässt sich schlicht und einfach an der Tabelle ablesen. Null Punkte und gerade mal zwei erzielte Treffer nach sieben Spieltagen sind ein Beleg dafür, dass umgehend etwas passieren muss, um nicht frühzeitig gänzlich den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Schon jetzt liegt der FCW sieben Punkte hinter dem rettenden Tabellenrang, den derzeit der DV Solingen einnimmt.

Es wurden zumeist jüngere Spieler, die kaum über Landesligaerfahrung verfügten, an den Erbacher Berg geholt. Sie sind sicherlich talentiert, aber brauchen noch ihre Zeit, um in der Landesliga Akzente setzen zu können. Hinzu kam, dass einige wichtige Spieler, die weiterhin zum Aufgebot gehören, verletzt ausfielen.

„Für uns kann es in der derzeitigen Situation nur heißen: Kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen, um über den Kampf zu unserem Spiel zu finden“, nennt Wienhusen das einfache, aber oft wirksame Rezept im harten Abstiegskampf. Das soll auch beim Gastspiel in Mintard (Sonntag, 15.30 Uhr) helfen. „Ich kenne die Mintarder Mannschaft und das Trainerteam recht gut. Die Gastgeber spielten bereits in den vergangenen Jahren in der Landesliga eine gute Rolle und haben sich für diese Saison noch einmal gezielt verstärkt. Da haben wir eine schwere Aufgabe vor uns“, sagt der FCW-Coach.

Wienhusen verweist auf die schlechte Platzierung seiner Truppe und versucht, dennoch etwas Positives daraus zu ziehen: „Wir sind in der Tabelle ziemlich abgeschlagen. Das könnte den Druck bei einigen unserer Spieler nehmen und dazu führen, dass sie befreiter aufspielen. Vielleicht wirkt sich dies in unserem Sinne aus. Zudem habe ich diesmal vermutlich einige personelle Alternativen. Da setze ich vor allem nach überstandenen Verletzung auf Luis Rosenecker, der auf der Außenbahn einiges bewirken kann.“ Der Trainerhofft zudem, dass bei Mittelstürmer Jannik Weber der Knoten platzt und der Stürmer seinen ersten Saisontreffer erzielt. „Dafür braucht er aber auch die Vorarbeit seiner Mitspieler, die ihn in Schussposition bringen müssen“, betont Wienhusen.