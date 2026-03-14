1. FC Wülfrath muss Abwehrbollwerk Union Nettetal knacken

1. FC Wülfrath – SC Union Nettetal. Da stehten die Wülfrather vor einer richtig hohen Hürde. Zumindest was die Anforderderungen an die Offensive angeht. Gut, der siebte Tabellenplatz (32 Punkte) des letztjährigen Oberligaabsteigers ist nicht gerade bemerkenswert. Allerdings stellen die erst 15 Gegentore nach 20 Spielen der Elf von Trainer Kemal Kuc ein Top-Zeugnis aus. Der beste Wert in der Landesliga, Gruppe 1. Ein regelrechtes Abwehrbollwerk also, das da am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark auf die Elf von Joscha Weber wartet.
Bereits beim 0:1 im Hinspiel ging die Abteilung „Attacke“ leer aus. Dabei schien ein Remis durchaus drin, an Torchancen mangelte es nicht. Andererseits: Das Toreschießen hat auch der SC Union nicht erfunden, die bislang erzielten 26 Treffer liegen unter dem Ligadurchschnitt. Im ersten Vergleich war Nettetal durch den Torschützen des Tages, Phillip Spickenbaum, der mit neun Treffern gemeinsam mit Branimir Galic (11) die interne Liste anführt, zumindest in einer Situation konsequenter.
Zurück zur Aktualität. Das enttäuschend anmutende 1:1 vor einer Woche bei Schlusslicht FC Remscheid brachte den FCW nicht weiter. Bedeutete im indirekten Vergleich mit den ebenfalls abstiegsbedrohten, aber jeweils siegreichen DJK Gnadental, SG Unterrath (beide 26 Punkte) und TuRU 80 Düsseldorf (24) einen Rückschlag. Demnach hat sich die Situation im unteren Tabellendrittel für den Aufsteiger eher verschärft. Joscha Weber zur Ausgangslage: „Grundsätzlich hatte ich Nettetal als Absteiger einen positiveren Saisonverlauf zugetraut. Zumindest was den Tabellenplatz angeht, mussten die Erwartungen aber wohl zurückgeschraubt werden. Dennoch ist die stabile Abwehr natürlich ein Faustpfand. Zuletzt sechs Meisterschaftsspiele lang ohne Gegentor, das kann sich absolut sehen lassen.“
Genau dieser Fakt stellt die eigene Offensive vor eine komplizierte Aufgabe, wenn die drei Punkte am Erbacher Berg bleiben sollen. Da kann der mit vier Treffern zu Buche stehende Zugang von Sportfreunde Katernberg, Timo Conde, seine Torjägerqualitäten einmal nachhaltig unter Beweis stellen. Aber nicht nur der 27-jährige Angreifer ist gefordert. Das gesamte Team muss angesichts der prekären Tabellensituation liefern, muss besser funktionieren als in Remscheid. Vor dem ersten direkten Abstiegsplatz (15. – Bergisch Born) beträgt der Vorsprung lediglich drei Punkte.
„Direkt nach Spielende war das Remis natürlich zu wenig. Jetzt, mit etwas zeitlichem Abstand, denke ich: Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser eine Punkt am Saisonende vielleicht noch wichtig wird“, blickt der FCW-Coach zurück. Gegen Nettetal, stabile Abwehr hin oder her, fordert der 32-Jährige: „Wir müssen die im Abstiegskampf geforderten Tugenden wie Kampfgeist, Laufbereitschaft, eine große Portion Emotionalität und eine positive Galligkeit einbringen. Die gesamte Mannschaft muss auf dem Platz untereinander mehr kommunizieren, sich gegenseitig pushen. Gleiches gilt für auch für die Jungs, die zunächst auf der Bank sitzen. Wir sind ein Team, müssen, auf und neben dem Spielfeld, als kompakte Einheit auftreten.“
Zum erhofften Dreier beitragen kann nach auskurierter Adduktorenzerrung wieder „Saki“ Xiros. Dagegen fällt der privat verhinderte Lukas Trier aus. Ebenso Florian Schikowski, der aufgrund von Hüftproblemen jetzt eine Woche pausieren soll. Ein Handicap, zählt der 27-jährige Vizekapitän doch zu den absoluten Leistungsträgern.
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