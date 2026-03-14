1. FC Wülfrath muss Abwehrbollwerk Union Nettetal knacken

„Direkt nach Spielende war das Remis natürlich zu wenig. Jetzt, mit etwas zeitlichem Abstand, denke ich: Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser eine Punkt am Saisonende vielleicht noch wichtig wird“, blickt der FCW-Coach zurück. Gegen Nettetal, stabile Abwehr hin oder her, fordert der 32-Jährige: „Wir müssen die im Abstiegskampf geforderten Tugenden wie Kampfgeist, Laufbereitschaft, eine große Portion Emotionalität und eine positive Galligkeit einbringen. Die gesamte Mannschaft muss auf dem Platz untereinander mehr kommunizieren, sich gegenseitig pushen. Gleiches gilt für auch für die Jungs, die zunächst auf der Bank sitzen. Wir sind ein Team, müssen, auf und neben dem Spielfeld, als kompakte Einheit auftreten.“

Zum erhofften Dreier beitragen kann nach auskurierter Adduktorenzerrung wieder „Saki“ Xiros. Dagegen fällt der privat verhinderte Lukas Trier aus. Ebenso Florian Schikowski, der aufgrund von Hüftproblemen jetzt eine Woche pausieren soll. Ein Handicap, zählt der 27-jährige Vizekapitän doch zu den absoluten Leistungsträgern.

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