1. FC Wülfrath mit Regionalliga-Zugängen gegen Nachbarn WSV Timo Mehlich, Jan-Steffen Meier, Hasan Ülker – der 1. FC Wülfrath hat seinen Kader mit erfahrenen Spielern verstärkt. Ob die Neuzugänge gegen den Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV überzeugen, zeigt sich am Dienstagabend. von RP / Elmar Rump · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der Wuppertaler SV formiert sich gerade neu. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – Wuppertaler SV. Der WSV gilt nach wie vor als Aushängeschild im Fußballkreis Wuppertal-Niederberg. Daran ändert auch der Abstieg aus der Regionalliga nichts. Die Akzeptanz in der hiesigen Fußballszene ist unbestritten, selbst wenn die wirklich erfolgreichen Zeiten längst der Vergangenheit angehören. Nur die älteren Fußballfreunde werden sich noch erinnern, dass die Wuppertaler in den 1970er Jahren tatsächlich drei Saisons lang in der 1. Bundesliga aufliefen.

Zurück zur Gegenwart. Vor Jahresfrist standen sich beide Teams an gleicher Stätte schon einmal gegenüber. Der damalige Regionalligist gewann gegen die gerade in die Landesliga aufgestiegenen Wülfrather mit 2:1. An diesem Dienstag also eine Neuauflage, Anstoß ist um 19.30 Uhr im Lhoist Sportpark. Bei den Gästen haben sich die Voraussetzungen beim kickenden Personal massiv verändert. Auch der Cheftrainer Tim Schneider, der von Niklas Bonnekessel als Co-Trainer unterstützt wird, ist neu im Amt. Schneider kommt mit der nachhaltigen Empfehlung nach Wuppertal, Anfang Juni den VfB 03 Hilden in die Regionalliga geführt zu haben. Der 44-jährige Übungsleiter, der über die Uefa-B-Lizenz verfügt, sagt vor dem Auftritt am Erbacher Berg: „Testspiele sind für unseren neu zusammengestellten Kader ganz wichtig, um Erkenntnisse für die neue Punktspielsaison zu sammeln. Wir stehen vor einem Neuaufbau. Da braucht es Geduld, der Kader muss sich erst einmal finden. Es läuft verständlicherweise noch längst nicht alles rund.“ Der Coach ergänzt: „Wülfrath ist ein guter Test. Die haben einen stark besetzten Kader mit einigen individuell sehr guten, erfahrenen Fußballern, die auch schon in höheren Ligen unterwegs waren.“ Wuppertaler SV in der Findungsphase Bisher fehlt dem WSV noch ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt gab es ein 2:2 gegen Schneiders Ex-Klub Hilden, vergangenen Samstag eine 0:3-Niederlage gegen den Landesligisten DV Solingen. Der FCW trennte sich am Sonntag vom gleichklassigen TSV Ronsdorf 3:3 (2:1). Nach dem 0:1 (34.) drehten Timo Conde (37.) auf Vorarbeit von Hasan Ülker und Timo Mehlich (45+2) nach Zuspiel von Jan-Steffen Meier den Spieß bis zur Pause herum. Im zweiten Abschnitt gerieten die Platzherren erneut ins Hintertreffen (59. – Foulelfmeter, 87.), ehe Saki Xiros in der Nachspielzeit den Endstand markierte.