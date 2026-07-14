1. FC Wülfrath mit Regionalliga-Zugängen gegen Nachbarn WSV

1. FC Wülfrath – Wuppertaler SV. Der WSV gilt nach wie vor als Aushängeschild im Fußballkreis Wuppertal-Niederberg. Daran ändert auch der Abstieg aus der Regionalliga nichts. Die Akzeptanz in der hiesigen Fußballszene ist unbestritten, selbst wenn die wirklich erfolgreichen Zeiten längst der Vergangenheit angehören. Nur die älteren Fußballfreunde werden sich noch erinnern, dass die Wuppertaler in den 1970er Jahren tatsächlich drei Saisons lang in der 1. Bundesliga aufliefen.
Zurück zur Gegenwart. Vor Jahresfrist standen sich beide Teams an gleicher Stätte schon einmal gegenüber. Der damalige Regionalligist gewann gegen die gerade in die Landesliga aufgestiegenen Wülfrather mit 2:1. An diesem Dienstag also eine Neuauflage, Anstoß ist um 19.30 Uhr im Lhoist Sportpark. Bei den Gästen haben sich die Voraussetzungen beim kickenden Personal massiv verändert. Auch der Cheftrainer Tim Schneider, der von Niklas Bonnekessel als Co-Trainer unterstützt wird, ist neu im Amt. Schneider kommt mit der nachhaltigen Empfehlung nach Wuppertal, Anfang Juni den VfB 03 Hilden in die Regionalliga geführt zu haben. Der 44-jährige Übungsleiter, der über die Uefa-B-Lizenz verfügt, sagt vor dem Auftritt am Erbacher Berg: „Testspiele sind für unseren neu zusammengestellten Kader ganz wichtig, um Erkenntnisse für die neue Punktspielsaison zu sammeln. Wir stehen vor einem Neuaufbau. Da braucht es Geduld, der Kader muss sich erst einmal finden. Es läuft verständlicherweise noch längst nicht alles rund.“ Der Coach ergänzt: „Wülfrath ist ein guter Test. Die haben einen stark besetzten Kader mit einigen individuell sehr guten, erfahrenen Fußballern, die auch schon in höheren Ligen unterwegs waren.“
Bisher fehlt dem WSV noch ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt gab es ein 2:2 gegen Schneiders Ex-Klub Hilden, vergangenen Samstag eine 0:3-Niederlage gegen den Landesligisten DV Solingen. Der FCW trennte sich am Sonntag vom gleichklassigen TSV Ronsdorf 3:3 (2:1). Nach dem 0:1 (34.) drehten Timo Conde (37.) auf Vorarbeit von Hasan Ülker und Timo Mehlich (45+2) nach Zuspiel von Jan-Steffen Meier den Spieß bis zur Pause herum. Im zweiten Abschnitt gerieten die Platzherren erneut ins Hintertreffen (59. – Foulelfmeter, 87.), ehe Saki Xiros in der Nachspielzeit den Endstand markierte.
„Nach zwei intensiven Trainingswochen gab es Anlaufschwierigkeiten. Die Feinabstimmung stimmt zwangsläufig noch nicht. Andererseits sind die Ergebnisse im frühen Stadium der Vorbereitung nicht so wichtig. Nur, die Einstellung der Jungs, die muss schon jetzt passen“, sagt Thomas Cyrys. Im Hinblick auf die aktuelle Partie macht der Co-Trainer aber eine klare Ansage: „Wir wollen uns gut verkaufen, den Gegner am liebsten richtig ärgern. Allein, um Selbstvertrauen für die nächsten Spiele aufzubauen und uns zusätzlich für die weiteren Trainingseinheiten zu motivieren. Allerdings müssen wir uns am Dienstag in vielen Belangen steigern. Die Jungs wissen ja selbst am besten, dass sie auch in der Vorbereitung gute Leistungen abliefern müssen. Viele Positionen im Kader sind doppelt besetzt, da ist der Konkurrenzkampf groß. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, um es dem zwei Klassen höher spielenden Gegner so schwer wie möglich zu machen.“
Klar ist ohnehin, dasssie sich in Wülfrath alle auf den Vergleich mit dem zur Vorsaison „rund erneuerten“ Ex-Bundesligisten freuen. Und die einheimischen Fans dazu auf die neuen, teils mit einigen Vorschusslorbeeren an den Erbacher Berg gewechselten Zugänge. Timo Mehlich und Jan-Steffen Meier, beide mit Regionalligaerfahrung, sowie Hasan Ülker und Seungho Noh standen ja schon gegen Ronsdorf in der Startelf. Ein weiterer Faktor: Werbung in eigener Sache kann ohnehin nicht schaden. Im Hinblick auf die Punkterunde in der Bezirksliga, Gruppe 6 sowieso, aber auch vor dem Test am 29. Juli (19.30 Uhr) gegen Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden und dem Niederrheinpokal-Heimspiel gegen Drittligist MSV Duisburg.