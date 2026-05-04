1. FC Wülfrath macht zu viele Fehler in Süchteln Drei Treffer beim Dritten der Landesliga – und dennoch fährt das abstiegsgefährdete Team von Joscha Weber mit leeren Händen heim. von RP / Elmar Rump · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Wülfrath kassiert fünf Gegentore in Süchteln – Foto: Michael Jäger

Ein Torfestival auf dem Sportplatz an der Hindenburgstraße. Da schießt der abstiegsgefährdete 1. FC Wülfrath beim Dritten der Landesliga, Gruppe 1, drei Tore und tritt dann doch mit leeren Händen die Heimreise an. Eine Begegnung, in der die Gäste einige Nackenschläge verkraften mussten. Angefangen mit dem verletzungsbedingten Ausfall des für die Startelf nominierten Ahmad Jafari beim Aufwärmtraining.

„Zunächst einmal muss ich das gesamte Team für seine Widerstandsfähigkeit und Moral loben. Dazu passte spielerisch, kämpferisch und läuferisch sehr viel zusammen. Andererseits unterliefen uns bei den Gegentoren zum Teil haarsträubende Fehler, die der Gegner konsequent ausgenutzt hat. Solche Aussetzer werden von einem Topteam direkt bestraft“, beleuchtete Joscha Weber den alles in allem engagierten Auftritt seiner Elf von allen Seiten. Nur wurde der letztlich nicht belohnt. Oder wie formulierte es Weber: „Durch eigene Fehler haben wir uns für eine starke Leistung bestraft.“ Eigene Fehler – das begann bereits in der 12. Spielminute. Gerade hatte Timo Conde seine Farben nach einem von ASV-Torhüter Elias Wilms zu kurz abgewehrten Schuss von Daniel Ivezic in Führung gebracht, da handelten sich die Gäste, die den Ball nach dem Anstoß ohne Not vertändelten, bereits den Ausgleich durch Paul Fröhling ein. Beeindruckt davon schien die Weber-Elf indes nicht, lieferte dem Gastgeber bis zum Abpfiff eine Partie auf Augenhöhe. Eine Kombination über mehrere Stationen und die abschließende Flanke von Ryo Matsutaka krönte Daniel Ivezic mit dem Kopfballtor zur 2:1-Führung (36.) Später konnte Saki Xiros nach Vorarbeit von Toni Zupo erhöhen, scheiterte aber an Keeper Wilms. Der aus Sicht der Gäste nächste Nackenschlag, als Bora Kat kurz vor der Pause (44.) aus Nahdistanz egalisierte.