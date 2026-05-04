1. FC Wülfrath macht zu viele Fehler in Süchteln

Ein Torfestival auf dem Sportplatz an der Hindenburgstraße. Da schießt der abstiegsgefährdete 1. FC Wülfrath beim Dritten der Landesliga, Gruppe 1, drei Tore und tritt dann doch mit leeren Händen die Heimreise an. Eine Begegnung, in der die Gäste einige Nackenschläge verkraften mussten. Angefangen mit dem verletzungsbedingten Ausfall des für die Startelf nominierten Ahmad Jafari beim Aufwärmtraining.
„Zunächst einmal muss ich das gesamte Team für seine Widerstandsfähigkeit und Moral loben. Dazu passte spielerisch, kämpferisch und läuferisch sehr viel zusammen. Andererseits unterliefen uns bei den Gegentoren zum Teil haarsträubende Fehler, die der Gegner konsequent ausgenutzt hat. Solche Aussetzer werden von einem Topteam direkt bestraft“, beleuchtete Joscha Weber den alles in allem engagierten Auftritt seiner Elf von allen Seiten. Nur wurde der letztlich nicht belohnt. Oder wie formulierte es Weber: „Durch eigene Fehler haben wir uns für eine starke Leistung bestraft.“
Eigene Fehler – das begann bereits in der 12. Spielminute. Gerade hatte Timo Conde seine Farben nach einem von ASV-Torhüter Elias Wilms zu kurz abgewehrten Schuss von Daniel Ivezic in Führung gebracht, da handelten sich die Gäste, die den Ball nach dem Anstoß ohne Not vertändelten, bereits den Ausgleich durch Paul Fröhling ein. Beeindruckt davon schien die Weber-Elf indes nicht, lieferte dem Gastgeber bis zum Abpfiff eine Partie auf Augenhöhe. Eine Kombination über mehrere Stationen und die abschließende Flanke von Ryo Matsutaka krönte Daniel Ivezic mit dem Kopfballtor zur 2:1-Führung (36.) Später konnte Saki Xiros nach Vorarbeit von Toni Zupo erhöhen, scheiterte aber an Keeper Wilms. Der aus Sicht der Gäste nächste Nackenschlag, als Bora Kat kurz vor der Pause (44.) aus Nahdistanz egalisierte.
In Durchgang zwei waren die Gäste über weite Strecken nicht nur gleichwertig, sondern erspielten sich phasenweise sogar Vorteile. Wie nach knapp einer Stunde. Den direkten Abschlag von Torhüter Marvin Oberhoff, der bereits in der ersten Halbzeit zweimal klasse parierte, nahm Timo Conde im Stile eines Torjägers an und traf aus 25 Metern, Marke Tor des Tages, hoch in den Torwinkel. „Überragend gemacht“, lobte später Joscha Weber. Der musste dann aber mit ansehen, dass sein Team, nachdem Oberhoff zunächst erneut ein Gegentor verhinderte (74.), durch den elften Saisontreffer von Fröhling den Ausgleich kassierte (76.) – nach einem Leichtsinnsfehler im Spielaufbau.
Kaum eine Zeigerumdrehung weiter die erste Süchtelner Führung. Eine zu kurz geratene Rückgabe auf Oberhoff erlief Finn Theißen. Der Tabellendritte nahm das nächste FCW-Geschenk dankend an. Die Gäste bäumten sich noch einmal auf, wollten sich nicht geschlagen geben. Conde traf aus spitzem Winkel das Außennetz, nach einem Pressschlag von Xiros mit Schlussmann Wilms hatte Zupo plötzlich freie Schussbahn, doch ein Süchtelner kratzte das Spielgerät gerade noch von der Torlinie. Wülfrath entblößte bei seiner Schlussoffensive die Abwehr, fing sich in der Nachspielzeit durch Malte Thesenvitz schließlich doch noch Gegentor Nummer fünf ein, das kurz zuvor (90.) der vor der Torlinie klärende Youssef El Boudihi noch vereitelt hatte.