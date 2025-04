1. FC Wülfrath macht einen Riesenschritt

1. FC Wülfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 6:1 (4:0). Der Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 2, machte mit dem Kantersieg gegen die fußballerisch harmlosen Oberbergischen nicht nur einen, sondern gleich zwei Schritte in Richtung (möglichen) Aufstieg. Verfolger Solingen 03 patzte nämlich beim heimstarken TSV Ronsdorf, unterlag mit 1:3 und hat dadurch – bei einem Spiel weniger – jetzt sieben Zähler Rückstand.

Die Elf von Joscha Weber ging von Beginn an sehr konzentriert zur Sache. Wie es von einem potentiellen Titelkandidaten im besten Fall ja auch erwartet werden darf. Gleich die erste Offensivaktion versprach den lautstark ihr Team anfeuernden FCW-Fans auf der Terrasse einen kurzweiligen Fußballnachmittag. Yves-David Tshala flankte von der rechten Seite und die sehenswerte Volleyabnahme von Giuseppe Raudino flog nur knapp über den gegnerischen Kasten. Das machte Appetit auf mehr. Und die Wülfrather legten nur zwei Minuten später (nun erfolgreich) nach. Die Linksflanke von Raudino verlängerte Fabian Helmes mit der Brust auf Gian-Luca Bühring, der in überlegter Manier abschloss.

Ein Auftakt nach Maß für die Einheimischen, während der von Beginn an defensiv eingestellte SV 09/35 hinten noch gar nicht richtig sortiert schien. „Das war mit der frühen Führung gleich mal ein Ausrufezeichen. Wermelskirchen hatte ja auch einen Plan, wollte möglichst lange hinten die Null halten. Aber denen haben wir damit schon früh den Stecker gezogen“, urteilte Weber. Und der 31-jährige FCW-Übungsleiter fuhr fort: „Ein in der Folge überzeugender Auftritt unserer Mannschaft. Spielerisch, aber auch was die Arbeit gegen den Ball anging. Wenn auch nur ein Detail: Wichtig, dass schon unsere Offensivleute den Gegner früh im Spielaufbau störten. Hinzu kam, dass unsere Tore blitzsauber herausgespielt wurden. Heute hat alles gepasst.“