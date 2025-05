1. FC Wülfrath macht den Aufstieg perfekt

Es ist geschafft! Nach zwei Jahren kehrt der 1. FC Wülfrath zurück in die Landesliga. Das Team der Trainer Joscha Weber und Thomas Cyrys machte vor über 250 Zuschauern in diesem vorerst letzten Bezirksliga-Derby gegen den ASV Mettmann von Anfang an deutlich, dass es am Ende nur einen Sieger geben wird.

Die Platzherren arbeiteten zwar direkt engagiert auf ihr großes (Aufstiegs-) Ziel hin, dennoch machten die Mettmanner, von Co-Trainer Acar Sar gut eingestellt, anfangs vieles richtig. Standen defensiv klug gestaffelt und setzten offensiv den ein oder anderen Nadelstich. Wie in Minute fünf, als der von Adil Azhil in Szene gesetzte Marlon Schölling aus halbrechter Position knapp am langen Eck vorbei schoss. Da stockte den von Beginn an bestens gelaunten FCW-Fans, einschließlich der Einlaufkinder, die ihre „Idole“ schon früh mit „Landesliga, Landesliga“-Anfeuerungsrufen unterstützten, fast der Atem.

Die Weber-Elf drückte der Partie dennoch ihren Stempel auf, spielte clever und abgeklärt ihren Part runter. Und nutzte gleich den ersten Aussetzer (11.) in der gegnerischen Abwehr durch Ahmad Jafari: Der Mittelfeldstratege zog nahezu unbehelligt, aber auch entschlossen aus 16, 17 Metern ab – die Führung für den Aufstiegskandidaten. Fast im Gegenzug kam Winterfeld nach der Hereingabe von Schölling einen Schritt zu spät. Gleichwohl bestimmten meist die Platzherren das Geschehen. Wie in der 21. Minute: Gian-Luca Bühring spitzelte das Spielgerät am guten ASV-Keeper Niklas Wurth vorbei (21.), genau auf den freistehenden Beppo Raudino, der keine Mühe hatte, sein 22. Saisontor zu erzielen.

Die halbe Miete für den FCW? Noch nicht ganz. Die Rivalität beider Klubs spiegelte sich in einigen „nicklig“ geführten Zweikämpfen wider, wobei die Wülfrather aber meist einen Schritt schneller am Ball waren. Zwei Wurth-Paraden gegen Raudino und Schikowski und eine vergebene Kopfballchance von Fabian Helmes – Wülfrath musste zur Pause deutlicher vorne liegen. Das holten gleich nach Wiederanpfiff (47.) Vorbereiter Alex Fagasinski und Torschütze Florian Schikowski mit dem 3:0 nach.

Der frühe Endstand in einem Nachbarschaftsduell, das spätestens nach der Winterfeld-Verletzung einer Pflichtaufgabe gleichkam, immerhin aber mit Chancen für Ahmed Öztürk und Sebastian Pichura (ASV) sowie Alex Fagasinski und Tim Bruns (FCW). In die Jubelarien hinein, zählte Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche zu den ersten Gratulanten zum Aufstieg, wünschte Michael Massenberg, Joscha Weber und dem Team viel Erfolg für die neue Saison in der Landesliga.

Weitere Stimmen zum Spiel

Michael Massenberg (1. Vorsitzender FCW): „Wir haben heute gezeigt, dass wir die beste Mannschaft in der Liga und die Nummer eins in Fußball-Wülfrathsind. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft und die Trainer. Das war ein grandioser Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison. Wir sind heute so euphorisiert, jetzt könnten wir die ganze Woche feiern.“

Trainer Joscha Weber: „Immer wenn die Mannschaft gefordert wurde, hat sie in den vergangenen Wochen in den wichtigen Spielen geliefert. Das hat sie auch heute in vorbildlicher Weise bewiesen. Beeindruckend war die in den letzten Wochen gezeigte Moral, schließlich hatten wir vor der finalen Saisonphase schon vier, fünf Punkte Rückstand auf Solingen 03.“

Co-Trainer Thomas Cyrys: „Wir sind alle überglücklich, haben in den vergangenen Wochen alles richtig gemacht. Auch heute, als es wirklich drauf ankam, waren von Beginn an die Sinne geschärft. Jeder wusste, dass es heute drauf ankam. Am Ende war es eine reife Leistung des gesamten Teams.“

Maik Bleckmann (Kapitän des FCW): „Wir haben direkt klar gemacht, dass wir dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und das haben wir auch auf den Platz gebracht. Wir wollten es einfach mehr als der ASV. Und dass wir ein verdienter Aufsteiger sind, daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben auch an uns geglaubt, als Solingen 03 vor Wochen schon einen kleinen Punktevorsprung hatte.“

Acar Sar (Co-Trainer ASV Mettmann): „In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Chancen. Später haben wir Wülfrath durch individuelle Fehler stark gemacht und so erst deren Tore ermöglicht. Bitter ist natürlich die böse Verletzung von Steven Winterfeld. Eine genaue Diagnose war noch nicht möglich. Da ist irgendwas am Sprunggelenk oder Schienbein kaputt. Gratulation aber an die Wülfrather, die über die gesamte Saison die beste Mannschaft in der Liga waren und zu Recht aufsteigen.“