1. FC Wülfrath liefert in Lohausen eine schwache Generalprobe

Drei Gegentore in den ersten 20 Minuten. Die Abwehr des 1. FC Wülfrath hinterließ in der Anfangsphase des letzten Testspiels beim Bezirksligisten Lohausener SV fast schon einen desolaten Eindruck. Immerhin wusste der Landesligist auf die unerwartete Flut der Gegentore jeweils eine Antwort, führte zur Pause mit 4:3, musste sich aber nach 90 Minuten mit einem 4:4 zufrieden geben. Dabei schickte Joscha Weber zunächst die Jungs ins Rennen, die auch eine Woche darauf bei der Rückrundenpremiere zu erwarten sind. Solche Aussetzer wie beim LSV dürfen sich die Wülfrather beim SC Velbert indes nicht erlauben, denn dann droht ein Fehlstart.

Am Düsseldorfer Flughafen war kaum eine Minute gespielt, da hatte die Gästeabwehr erstmals das Nachsehen. Torschütze Maximilian Klaas nahm das Geschenk, ein Fehlpass von Schlussmann Marvin Oberhoff im Spielaufbau, gerne an. Ein frühes Indiz dafür, dass die Wülfrather die als Generalprobe bezeichnete Partie offensichtlich nicht ernst nahmen.

Der FCW-Chefcoach machte seinem Ärger zu Recht Luft: „Eine enttäuschende, so nicht zu akzeptierende Vorstellung unserer Mannschaft. Da fehlte es an der nötigen Einstellung und an Mentalität. Dabei wurde deutlich kommuniziert, dass wir die Aufgabe mit Konsequenz und Ernsthaftigkeit angehen wollen. Schließlich geht es schon am kommenden Sonntag wieder um wichtige Punkte.“ Aussetzer in der Abwehr Den 0:1-Rückstand egalisierte Alex Fagasinski im Anschluss an eine Ecke (7.). Die nächsten Aussetzer im gegnerischen Defensivverbund nutzte Lohausens Jona Simon zu einem Doppelpack (12./19.). Timo Conde markierte nach Fagasinskis Vorarbeit das zwischenzeitliche 2:2 (17.), während Florian Schikowski einen an Jacob Sami Jawad verursachten Foulelfmeter (33.) erst im Nachschuss verwandelte. Auch diese Aktion ein Spiegelbild für den wenig inspirierten Auftritt des Landesligisten. Der ging, erneut durch den sich im Zweikampf energisch behauptenden Conde (44.), mit einer knappen Führung in die Pause.