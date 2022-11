In Steele sieht es für den FC Wülfrath personell gut aus. – Foto: Heiko van der Velden

1. FC Wülfrath kann personell aus dem Vollen schöpfen Für das Landesliga-Schlusslicht ist das die Basis, um in Steele den zweiten Saisonsieg zu holen. Doch das Wienhusen-Team ist in der Außenseiterrolle.

SpVgg Steele – 1. FC Wülfrath. Die Reihe der Schicksalsspiele setzt sich für das Landesliga-Schlusslicht Wülfrath am Sonntag (15.30 Uhr ) in Steele fort. Wollen die FCW-Fußballer die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht erhalten, müssen sie allmählich eine kleine Serie starten und damit am besten in Steele anfangen. Die Essener belegen den ersten Nichtabstiegsplatz und sind daher, zumindest von der Papierform her ein Gegner, gegen den die Wülfrather punkten können.

Das meint auch Dennis Wienhusen. Der FCW-Trainer, der trotz des schlechten Tabellenstandes keinen Anlass sieht, die Saison bereits abzuschreiben, hofft, dass in Steele endlich der Knoten bei seiner Elf platzt. „Wir haben genügend Potenzial im Kader, um die Abstiegsplätzte verlassen zu können. Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir mal einen überraschenden Auswärtssieg einfahren, würde das unserer jungen Mannschaft sicherlich enorm helfen. Bei vielen Spielern fehlt einfach das Selbstvertrauen und das führt dann zu Unsicherheit mit der Konsequenz, dass wir uns in der Defensive unnötige Gegentore einfangen und im Offensivbereich große Abschlussschwächen haben.“ Der FCW-Coach macht deutlich, dass die Spieler trotz der Negativserie weiterhin an sich glauben und sich im Training reinhängen. „Da sieht man keinen, der nicht voll zur Sache geht oder die Dinge einfach schleifen lässt.“ Wienhusen stört es, dass es seinem Landesliga-Team bisher nicht gelungen ist, über die volle Distanz eine konstante Leistung abzuliefern: „Es reicht einfach nicht, nur eine halbe Stunde oder eine Halbzeit überzeugend aufzutreten. Die Jungs müssen lernen, sich über die volle Spieldistanz zu konzentrieren und Gas zu geben.“ Auch im Zweikampfverhalten sieht er bei seiner Mannschaft einige Defizite. „Gerade in unserer prekären Situation ist das Arbeiten gegen den Ball enorm wichtig. Überhaupt müssen wir für den Klassenverbleib auf dem Feld von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen. Vielleicht gelingt es uns dann, über den Kampf zu unserem Spiel zu finden.“