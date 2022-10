1. FC Wülfrath holt die ersten Punkte Den Landesliga-Fußballern fallen nach dem Sieg über den Oberliga-Absteiger SC Velbert Zentnerlasten von den Schultern. Ein Torwartwechsel leitet den Erfolg ein.

1. FC Wülfrath – SC Velbert 2:1 (1:0). Nach dem Abpfiff ein kollektives Aufatmen der FCW-Fußballer. Es war regelrecht zu spüren, dass den Spielern nach dem ersten Sieg in dieser Saison eine regelrechte Last vom Herzen gefallen war.

Glücklich klatschten sie sich gegenseitig ab und bedankten sich bei ihrem Keeper Linus Sacher, der einige gute Aktionen hatte und seinem Team den Dreier bewahrte. In seinem ersten Pflichtspiel für die Wülfather strahlte der baumlange Torwart die notwendige Ruhe aus und war ein sicherer Rückhalt der zuletzt doch recht verunsicherten FCW-Abwehr.

„Wenn man sieben Spiele in Folge verliert, musst du dir als Trainer überlegen, was du verändern kannst. Da habe ich die Schublade Schlussmann geöffnet und Linus Sacher für Laurin Beer gebracht“, begründete Dennis Wienhusen den Wechsel auf der Torhüterposition. Der Wülfrather Trainer wollte aber nicht allein den Keeper besonders herausstellen, sondern lobte das gesamte Team. „Heute hat sich jeder Spieler von der ersten bis zu letzten Minute den Allerwertesten aufgerissen und allen Fußballern war anzumerken, dass sie unbedingt gewinnen wollten. Ich hoffe, dass jetzt der Knoten bei uns geplatzt ist und die Jungs Selbstvertrauen aus dem Sieg tanken“, war dem Chefcoach deutlich anzumerken, dass er sich über diesen so wichtigen Erfolg riesig freute. Aber trotz der Euphorie bei seiner Mannschaft und den Fans behielt der FCW-Übungsleiter die notwendige Gelassenheit und Souveränität. „Wir müssen in den nächsten Begegnungen die gute Leistung bestätigen. Nach dem Sieg im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten FC Kray schwebten wir auf Wolke sieben und wurden dort eine Woche später bitter heruntergeholt. Wir müssen jetzt weiter hart im Training arbeiten und in den Spielen engagiert kämpfen.“

Trotz der Niederlagenserie der vergangenen Wochen versteckten sich die Gastgeber gegen das junge Team des Oberliga-Absteigers aus Velbert nicht und versuchten von Beginn das Spiel offen zu gestalten. Zunächst fand die Begegnung eher zwischen den Strafräumen statt, die ganz klaren Chancen fehlten. Nachdem der SCV in der Anfangsphase den etwas intensiveren Drang in Richtung FCW-Strafraum zeigte, nahmen nach gut einer Viertelstunde dann die Gastgeber nach und nach das Heft in die Hand und erspielten sich einige Chancen. In die Drangphase der Wülfrather hinein fiel dann fast aus dem Nichts heraus die 1:0-Führung der Velberter, als sie nach einer Hereingabe in den Wülfrather Sechszehner ein Missverständnis zwischen Torwart und Abwehr nutzten (28.).