1. FC Wülfrath hat in Richrath ein klares Ziel

Während die FCW-Fußballer am Wochenende spielfrei hatten, arbeitete sich Verfolger Bergisch Born durch den 5:2-Erfolg über Ronsdorf bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter der Bezirksliga-Gruppe 2 heran. Joscha Weber beunruhigt das jedoch nicht, vielmehr betont der Wülfrather Coach: „Für uns Trainer und die Jungs war das keine Überraschung, dass Born gewonnen hat – davon sind wir ausgegangen.“

Weber setzt mit seinem Team auf die bewährte Marschroute. „Für uns hat sich nichts geändert. Wir haben jetzt fünf Endspiele. Die wollen wir gewinnen, dann können die anderen machen, was sie wollen.“ Seine Erfolgsserie will der Tabellenführer bereits am Dienstag (20 Uhr) in Richrath fortführen. Dafür beobachte der FCW-Chefoach die Richrather, die am Sonntag mit 0:3 beim FSV Vohwinkel unterlagen. „Ich konnte ein, zwei Dinge mitnehmen, die uns helfen können“, sagt Weber – mehr möchte er nicht verraten.

Hinter dem Einsatz von Chamdin Said (Wadenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Fest im Kader ist aber wieder Thomir Kriznjak, der sich nach viermonatiger Verletzungspause zurückmeldete. „Für uns ist das quasi wie ein Neuzugang“, stellt Weber fest und freut sich auch, dass die zuletzt kranken Spieler ebenfalls wieder eine Option sind.