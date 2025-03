1. FC Wülfrath hat den Gipfel vor Augen

SuS Haarzopf – 1. FC Wülfrath. Vorbereitung in taktischer und mentaler Hinsicht auf Spiel und Gegner. Schön und gut – das ist Alltagsgeschäft im Fußball. Für Joscha Weber vor dem Verfolgerduell, der Vierte empfängt an diesem Sonntag den Tabellenzweiten (Anstoß bereits um 13.15 Uhr – Sportplatz Föhrenweg), demzufolge kein Problem.

Mit dem Aufstieg hat das Team von Spielertrainer Mathias Lierhaus (35) spätestens nach der 1:4-Niederlage vor zwei Wochen in Mettmann nichts mehr zu tun. Dennoch muss sich der FCW auf einen unangenehm zu spielenden Gegner einstellen. Fußballerische Qualitäten, gepaart mit einer Portion Galligkeit in den Zweikämpfen zeichnen die Essener aus, die im vergangenen September im Lhoist-Sportpark mit 1:5 den Kürzeren zogen. Das ist längst abgehakt, vielmehr macht Weber klar: „Haarzopf stellt immerhin die zweitbeste Heimmannschaft in der Liga. Da kann es von außen auch schon mal hitzig werden. Davon dürfen wir uns nicht anstecken lassen. In kämpferischer Hinsicht gegenhalten, das hat Priorität. Dass wir 90 Minuten, und wenn nötig noch länger die Konzentration hochhalten müssen, versteht sich von selbst.“