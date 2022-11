1. FC Wülfrath hängt in der Abwärtsspirale Auch bei der SpVg Steele sehen die Wülfrather Fußballer kein Land. Angesichts des erneuten Rückschlags wirkt inzwischen auch Trainer Dennis Wienhusen ratlos.

Für den 1. FC Wülfrath wird es nach der klaren Niederlage bei den ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden Essenern immer schwerer, die Landesliga zu halten. Dabei spiegelt das Ergebnis nicht unbedingt den Spielverlauf wider. Im Gegenteil – über weite Strecken der Partie waren die Wülfrather Fußballer mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar spielerisch stärker als die Gastgeber. Nur wie im bisherigen Saisonverlauf schon so oft passiert, schafften es die Spieler von Trainer Dennis Wienhusen nicht, eine gewisse Überlegenheit auch in Tore umzumünzen.

„Wir hatten mehrere glasklare Möglichkeiten, bekamen es aber nicht hin, den Ball über die Linie zu drücken. Stattdessen agierte Steele cleverer und nutzte seine wenigen Chancen“, erklärte kurz nach dem Abpfiff der FCW-Coach. „Wir brauchen uns da nichts vormachen. Was nützt es uns, wenn wir gefällig spielen und es uns auch gelingt, in den gegnerischen Strafraum zu kommen, wir dann aber die klarsten Chancen versieben. Im Fußball entscheiden halt die Tore und wenn man keine Treffer erzielt, kann man auch kein Spiel gewinnen“, argumentierte Wienhusen mit den einfachsten Fußball-Weisheiten. Es ist ihm anzumerken, dass er allmählich mit seinem Latein am Ende ist.

Was soll der FCW-Coach auch machen? Er kann schließlich nicht auch noch selbst die Tore schießen. Dabei hat er mit Jannik Weber, Dennis Krol, Alexandru Haba oder Luis Rosenecker Spieler in der Stammformation, die in der Vergangennheit bewiesen , dass sie über die Qualität verfügen, in der Landesliga eine Partie zu bestimmen und auch durch Tore zu entscheiden. Wenn aber selbst so gute Fußballer ihr zweifellos vorhandenes Können nicht in die Waagschale werfen können, um das Wülfrather Team auf die Siegerstraße zu bringen, wie sollen es dann junge, eher unerfahrene Mitspieler auf die Reihe bekommen, wichtige Impulse zu setzen?