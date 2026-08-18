1. FC Wülfrath gewinnt sein Auftaktspiel

Der 1. FC Wülfrath hat einen Auftaktsieg eingefahren. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – SuS Haarzopf 4:2 (3:2). Die erste Hürde ist überwunden. Schließlich zählt der letztjährige Fünfte Haarzopf auch in der neuen Saison der Bezirksliga, Gruppe 6 zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten – wie der FCW ja auch. Der wurde dieser Rolle auch gerecht. Mal abgesehen von den 15, 16 Minuten, als die Gäste nach dem 0:1-Rückstand durch das Kopfballtor des wie gewohnt mit Zweikampfstärke überzeugenden Arman Corovic (11. – Ecke von Timo Mehlich) plötzlich 2:1 führten. Zweimal nach Wülfrather Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung und präzisen Zuspielen in die Schnittstelle der FCW-Abwehr. Felix Franken (14.) und Matteo Viefhaus (26.) sagten „danke“.

Die Platzherren schüttelten sich kurz und übernahmen, wie bereits in der Anfangsviertelstunde, nach und nach die Initiative. Zwei Zugänge sorgten bis zum Halbzeitpfiff folgerichtig für die Wende. Der im Mittelfeld mit Übersicht und großem Laufpensum auftrumpfende Jan-Steffen Meier provozierte durch konsequentes Pressing einen Ballgewinn und ließ Essens Torhüter Leon Krasniqi in einer 1:1-Situation keine Abwehrchance (37.). Damit belohnte sich der 34-jährige ehemalige Regionalligaspieler (unter anderem WSV, Rot-Weiss Essen) schon früh für eine starke Leistung.

Beric trifft zum 3:2

Eine eigene Balleroberung (41.) ging auch dem von Vedran Beric erzielten 3:2 voraus. Der ebenfalls schon in der Regionalliga aufgelaufene Abwehrmann (mit Offensivdrang) setzte sich auf der rechten Seite durch und überwand Krasniqi mit einem gefühlvollen Heber. Alles wieder auf der Reihe aus Sicht der Wülfrather.

Die gingen zu Beginn von Durchgang zwei hohes Tempo. Gianni Bühring, Timo Mehlich, Vedran Beric und der trotz einer Handgelenkverletzung mitwirkende Abwehrchef Maik Bleckmann verpassten gute Gelegenheiten. Ehe dann Timo Conde auf Zuspiel von Vornamensvetter Mehlich mit einem unhaltbaren Flachschuss den Deckel drauf machte (74.).

Weber zeigt sich zufrieden

Bis zum Abpfiff kontrollierten die Platzherren Ball und Gegner, hatten, so Joscha Weber, gefühlte 70 Prozent Ballbesitz. Ohnehin war der Chefcoach mit der Saisonpremiere zufrieden: „Die Jungs haben die erste schwierige Aufgabe gut gelöst und das auf den Platz gebracht, was wir eingefordert hatten. Die Phase mit den zwei Gegentoren steckten wir unbeeindruckt weg. In der zweiten Halbzeit blieben wir gallig, dominierten eindeutig die ersten 30 Minuten und haben am Ende ergebnistechnisch und leistungsmäßig geliefert.“

Der SuS jedenfalls verzeichnete nur die eine Chance, als FCW-Torhüter Marvin Oberhoff einen gefährlichen Freistoß aus der Distanz (64.) gerade noch an den Querbalken lenkte.

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Noh, Corovic, Bleckmann, Beric, Paß, Meier, Bachmann (90+2 R. Köhler), Bühring, Conde (80. N. Köhler), Mehlich.

Vorgezogen auf diesen Freitag wurde das Auswärtsspiel des FCW gegen den SV Burgaltendorf. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz An der Windmühle.