1. FC Wülfrath fordert Wuppertaler SV heraus

Trotz der guten Kontakte zwischen beiden Klubs: In der jüngeren Vergangenheit wurde sicherlich das ein oder andere mal ein Freundschaftsspiel „angedacht“, gleichwohl wird als direktes Duell in der Statistik nur der 1:0-Sieg des seinerzeit in der Oberliga spielenden WSV in der zweiten Runde des Niederrheinpokals im September 2013 geführt. Aus jener Oberliga war der FCW drei Monate zuvor gerade abgestiegen. Das Tor des Tages erzielte damals Tim Manstein – gegen Schlussmann Sebastian Herweg (39), dem aktuellen Torwarttrainer des FCW. Wülfraths 1. Vorsitzenden Michael Massenberg und den im vergangenen November verstorbenen Präsidenten (und Mäzen) des Wuppertaler Traditionsvereins, Friedhelm Runge, verband eine jahrelange Freundschaft, die auch über den rein sportlichen Rahmen hinausging.

Das gute Miteinander beider Klubs besteht nach wie vor. So verfolgte Massenberg vor gut zwei Wochen die 0:2-Auftakt-Heimniederlage des WSV gegen Fortuna Köln vor 4500 Zuschauern im Zoostadion und auch den Sieg in Velbert als aufmerksamer Beobachter. „Zwischen unseren Vereinen besteht seit vielen Jahren ein ausgesprochen guter Kontakt. Jetzt sind wir natürlich sehr froh, dass der Regionalligist trotz eines gut gefüllten Terminkalenders endlich einmal zu einem Freundschaftsspiel zu uns kommt. Darauf dürfen wir schon stolz sein. Der WSV gilt schließlich, was den Fußball angeht, als Aushängeschild in unserer Region.“ FCW-Cefcoach Joscha Weber spricht im Vorfeld zu Recht von einem ersten Highlight in dieser noch sehr jungen Saison: „Das betrifft nicht nur unsere Fans, sondern vor allen Dingen auch unsere Mannschaft. Die darf sich gleich mit einem Gegner messen, der eigentlich zwei, drei Regale höher angesiedelt ist, aber dem wir fußballerisch alles abfordern wollen.“ Damit diese Erwartung nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, müssen sie sich alle im Kader steigern – harte Vorbereitung hin oder her.

Große Vorfreude

Zuletzt beim Geno-Cup in Burgaltendorf waren die Leistungen, gerade in den zwei verlorenen „Finalspielen“, ausgesprochen dürftig. „Die Jungs können es doch besser als zuletzt gezeigt. Alle müssen einfach nur wieder die sogenannten Basics abrufen. Anders werden wir gegen das Profiteam sowieso nicht bestehen können. Selbst wenn der WSV zahlreiche junge, in der Regionalliga noch nicht so erfahrene Spieler in seinem Kader hat und mein Kollege Sebastian Tyrala in personeller Hinsicht in solch einem Testspiel bestimmt noch einiges ausprobiert“, so Joscha Weber.

Der 31-Jährige nimmt sein Team gleichzeitig in die Pflicht: „Für uns ist dieser Vergleich eine tolle Sache. An den Geno-Cup denken wir in der neuen Woche nicht mehr. Wir werden die nach den jüngsten Erkenntnissen beste Startelf aufs Feld schicken, die Stützen der Mannschaft sind ohnehin gesetzt. Wir wollen unseren Fans ein tolles Spiel zeigen, damit Werbung für die Heimspiele in der neuen Saison machen. Und wir sind dem Vorstand natürlich dankbar, dass solch ein Spiel überhaupt möglich wurde. Das müssen wir jetzt mit Leistung zurückzahlen. Damit ist die heiße Phase der Saisonvorbereitung eingeläutet.“

Es ist also angerichtet. Und zu Recht hoffen sie beim FCW auf ein großes Zuschauerinteresse. „Wir gehen davon aus, dass sich unsere Fans solch ein attraktives Spiel nicht entgehen lassen. Dazu werden bestimmt auch viele WSV-Anhänger mitkommen. Die Anreise ist ja nur kurz. Außerdem: Auch wir haben eine Mannschaft, die guten Fußball spielt“, betont Michael Massenberg.