1. FC Wülfrath fällt durch Niederlage gegen Kapellen-Erft zurück

Zur Wahrheit gehört sicherlich, dass Kapellen in der ersten halben Stunde wie ein Spitzenteam auftrat. Zügiges Umschalten auf Offensive, präzises Passspiel und Handlungsschnelligkeit in den Zweikämpfen – da blieben die Gastgeber oft nur zweiter Sieger. Dennoch waren die beiden ersten Gegentore zu verhindern. Beim 0:1 (14.) stand Leo Stegner nach der flachen Hereingabe von der rechten Seite im Fünfer sträflich frei. Vor dem 0:2, ebenfalls durch Stegner (23.), leistete sich Torhüter Marvin Oberhoff im Spielaufbau einen (ungewohnten) Patzer. Der Gast hatte das Heft des Handelns in der Hand.

Mit dem Anschluss findet Wülfrath ins Spiel

Wülfrath fand offensiv bis dahin allenfalls in Ansätzen statt. Erst als Gian-Luca Bühring nach der Kopfballverlängerung von Timo Conde auf 1:2 verkürzte (31.) traute sich der FCW mehr zu. Trat nun im Spiel nach vorne mutiger auf. Conde (35.) und Bühring (38.) verpassten noch, ehe Bühring nach einem Stellungsfehler in der SCK-Abwehr das Spielgerät überlegt in die lange Ecke schlenzte. Wülfrath war wieder drin im Spiel und stellt das auch lange Zeit in der zweiten Hälfte unter Beweis. Ob der Gast durch die unerwarteten Gegentore noch beeindruckt war? Die Elf von Coach Lennart Ingmann verlor jedenfalls sichtlich die Souveränität der ersten 45 Minuten, agierte nun abwartender und längst nicht mehr so überzeugend wie zuvor. Wülfrath indes war nun dichter dran am Gegner, unterband zahlreiche Offensivaktionen schon im Ansatz.

Ampelkarte gegen Torhüter

Timo Conde wurde gerade noch geblockt (54.). Der Schuss von Ibo Omayrat nach einem beherzten Solo durchs Mittelfeld verfehlte nur knapp sein Ziel (61.), gleich hinterher prüfte Bühring den gegnerischen Keeper Jan Pillekamp mit einem Flachschuss. Das Team von Joscha Weber schien auf eine bis dahin völlig in Ordnung gehende Punkteteilung zuzusteuern. Doch es kam anders. Nach einem unnötigen FCW-Ballverlust im Mittelfeld schaltete Kapellen schnell um. Oberhoff parierte noch einen ersten Versuch, hatte aber beim Nachschuss des gerade eingewechselten Kazuki Hayashi keine Abwehrchance (69.) Für Oberhoff wars sechs Minuten später erst recht ein gebrauchter Tag. Bei einer völlig unnötigen Diskussion mit dem in der zweiten Hälfte über weite Strecken überforderten Schiedsrichter Giuliano Crisopuli (Wermelskirchen) zog der Goalie den Kürzeren und der Schiri die „Ampelkarte“. Stellvertreter Mika Mrstik hatte in der Folge noch einige gute Szenen, weil sich Kapellen gegen die auf totale Offensive umschaltenden Einheimischen noch einige Konterchancen bot. Von Erfolg gekrönt war dieses Anrennen aber nicht.

Chefcoach Weber bilanzierte: „Die Leistung des Schiedsrichter war eines Landesligaspiels nicht würdig. Dennoch müssen wir uns an die eigene Nase fassen, haben das Spiel durch zu viele persönliche Fehler verloren. Die Gegentore dürfen wir auf diese Art und Weise einfach nicht kassieren. Das waren Geschenke. Meiner Ansicht nach hätte ein 2:2 dem Spielverlauf viel eher entsprochen.“

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Omayrat (89. Kaneko), Bleckmann, Corovic, Trier, Bachmann, Schikowski (76. Ueno), El Boudihi, Bühring, Conde, Xiros (85. N. Köhler).

