1. FC Wülfrath erreicht nervenstark das Halbfinale im Geno-Cup

Souverän geht anders. Dennoch wurde der 1. FC Wülfrath bisher seiner Favoritenrolle als Titelverteidiger des vom SV Burgaltendorf veranstalteten Geno-Cup gerecht. Nach den Erfolgen in der Vorrunde gegen SF Niederwenigern II (4:0), Spvgg Steele 03/09 (2:1) und den SV Hösel (1:0) gewann der Landesliga-Aufsteiger auch seine Viertelfinal-Partie gegen den Kreisliga A-Vertreter AL-ARZ Libanon Essen 08 mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Am Ende der regulären Spielzeit hieß es 2:2. Giuseppe Raudino brachte den FCW in Führung (33.). Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Robin Köhler erhöhte auf 2:0 (61.).

Danach ließ der Favorit die Zügel schleifen. „Das hat mir überhaupt nicht gefallen, die Jungs fühlten sich offensichtlich zu sicher und kassierten prompt zwei unnötige Gegentore“, bemerkte Trainer Joscha Weber kritisch. Essen hielt dagegen und glich durch Eugen Pirogov (72.) und ein Eigentor von Torschütze Köhler (86.) noch aus. Im Elfmeter-Schießen bewiesen die Wülfrather aber Nervenstärke. Keeper Mika Mrstik parierte den vierten Strafstoß, bevor Beppo Raudino mit dem fünften verwandelten Elfer für die Entscheidung sorgte. Am heutigen Samstag geht es für den FCW um 16 Uhr auf der Anlage „An der Windmühle“ gegen den A-Kreisligisten SC Frintrop 05/21 um den Einzug ins Endspiel, das am Sonntag (3. August) um 17.15 Uhr angepfiffen wird. Zuvor um 15.15 Uhr steht das „kleine Finale“ um Platz drei im Turnierkalender.

Umdisponieren musste der ASV Mettmann, nachdem der TSV Solingen das vereinbarte Vorbereitungsspiel absagte. Jetzt empfängt das Team von Sebastian Pichura, das am Mittwochabend mit dem 5:2-Erfolg gegen das Oberliga-Spitzenteam des VfB 03 Hilden für Aufmerksamkeit sorgte, am Sonntag um 15 Uhr den letztjährigen Ligarivalen Türkgücü Velbert. Eine Interessenkollision gibt es nicht, weil der Gegner weiterhin der Bezirksliga, Gruppe 2, angehört, während der ASV der Gruppe 1 zugeordnet wurde.

Weitere Testspiele

Schon nach dem Abpfiff am Mittwochabend sagte der Sportliche Leiter Imad Omairat: „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit wesentlich mehr fürs Spiel getan und damit früh den Grundstein für den Sieg gelegt. Dieser Erfolg gegen die zwei Klassen höher spielenden Hildener gibt unserer Mannschaft, unabhängig von der sowieso gut laufenden Vorbereitung, einen zusätzlichen Schub. Jetzt sind wir gespannt, wie die Jungs das am Sonntag umsetzen.“

A-Kreisligist SpVg. Hilden 05/06 trifft am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Weidenweg auf eben jenen TSV Solingen. Eine Zusage der Klingenstädter aus alter Verbundenheit? Schließlich trainierte der neue Chefcoach der Süder, Thomas Zak, zuletzt zwei Jahre die Zweite des TSV und sein „Co“ Michael Sagorski war in der Saison 2023/24 sogar Assistent des Solinger Cheftrainers Nils Esslinger.

Zuletzt gewann die SpVg. 05/06 ihr Testspiel beim Bezirksliga-Absteiger SC Velbert II mit 3:1 (0:1). „In der ersten Hälfte lief wenig zusammen. Nach der Pause nahmen wir personelle Wechsel vor, bekamen gleich mehr Zug zum gegnerischen Tor und drehten so noch das Spiel“, konstatierte Zak. Zum Matchwinner avancierte der antrittsschnelle Jason Beiler mit einem lupenreinen Hattrick (60., 62., 90+1).

Der SC Rhenania Hochdahl hat am Sonntag um 15.30 Uhr die SSVg. Heiligenhaus auf dem Sportplatz Grünstraße zu Gast. Trainer Peter Burek muss zwar auf vier Urlauber verzichten, erwartet angesichts des gut besetzten Kaders dennoch einen engagierten Auftritt seiner in Teilen neuformierten Mannschaft.

Mitten in der Vorbereitung steckt natürlich auch der gerade in die Kreisliga A aufgestiegene AC Italia Hilden. Das Trainerduo Thomas Priebke und Patrick Loewenau steht vor der Herausforderung, die zahlreichen Zugänge in den verliebenen Kader zu integrieren.

In einem ersten Test siegten die Hildener nach Toren von Jeremy Dykoff, Harun Gür, Marvin Kucznierz, Sascha Hofrath und Kevin Nassen beim 1. FC Sport-Ring Solingen mit 5:0 (3:0). Am Sonntag (12.45 Uhr) heißt Italias Gastgeber DV Solingen II. Bereits am 10. August (15.30 Uhr) gilt es die vorgezogene Partie der 1. Kreispokalrunde beim SV Oberbilk 09 Düsseldorf zu absolvieren.