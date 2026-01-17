1. FC Wülfrath erlebt Test-Debakel

Das Fußballjahr 2026 begann für den Landesligisten 1. FC Wülfrath mit einer Pleite. Ohne einmal draußen trainiert zu haben, quittierten die Kalkstäder (12. Platz in der Gruppe 1) bei DJK Bau-Weiß Mintard (Rang fünf, Gruppe 2) eine 0:6 (0:3)-Niederlage. Dabei bot Joscha Weber sozusagen die volle Kapelle auf, einschließlich des bereits als Zugang gemeldeten Leon Bachmann vom Oberligisten SpVg. Schonnebeck.

Zwei Oberliga-Tests stehen an

Dass sein Team anfangs zwei, drei klare Chancen verpasste, darauf wollte der Chefcoach gar nicht groß eingehen. Nach dem frühen 1:0 (3.) fehlte den Gästen in der Folge in allen Mannschaftsteilen die nötige Bereitschaft und Überzeugung, um sich gegen die drohende Niederlage nachhaltig zu wehren. „Man muss das so deutlich sagen, das war eine absolute Nichtleistung unserer Elf. Erstes Spiel hin oder her. Die Höhe der Niederlage und die Art und Weise, wie wir uns präsentierten, das war in meinen Augen grenzwertig und ist so nicht zu akzeptieren.“

Entsprechend wurde tags darauf schon mal die Intensität im Training angezogen. Es geht jetzt ohnehin Schlag auf Schlag. An diesem Sonntag (15 Uhr – Sportplatzanlage Götschenbeck) steht der nächste Test bei Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 an. Zwei Tage später (Dienstag, 19.15 Uhr) geht es zu ETB Schwarz-Weiß Essen, den Tabellenelften der Oberliga. Es folgen, einschließlich der obligatorischen Übungseinheiten, die Partien bei den Düsseldorfer Bezirksligisten Sparta Bilk (22. Januar – 19.30 Uhr) und Lohausener SV (25. Januar – 15.30 Uhr).

Mettmann kassiert Abreibung

Auch der ASV Mettmann kassierte in seinem ersten Vorbereitungsspiel ein halbes Dutzend Gegentore. Erstmals unter der Leitung des neuen Cheftrainers Khalid Channig stand gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 2, den SV Solingen 08/10, am Ende eine 2:6 (0:3)-Niederlage. Nach dem Eigentor von Kapitän Justus Erkens (8.) sowie den Treffern von Robin Heist (29.) und Alexander Hotea-Mironescu (39. – Elfmeter) lagen die Klingenstädter schon zur Pause deutlich vorne.