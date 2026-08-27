1. FC Wülfrath erlebt attraktiven Pokalabend gegen den MSV Duisburg

Sieg für den MSV Duisburg. – Foto: Tom Klesper

Es war für den 1. FC Wülfrath das Spiel des Jahres. Und es stand nicht nur Topduell drauf, sondern das Erstrundenspiel im Niederrheinpokal gegen den vier Ligen höher beheimateten Titelverteidiger MSV Duisburg hielt allemal, was es im Vorfeld versprach.

Nach der Seitenwahl zwischen den Kapitänen Maik Bleckmann (FCW) und Can Coskun (MSV) ging es vor der erwartungsvoll gestimmten Kulisse endlich los. Duisburg ergriff direkt die Initiative. Auf dem Rasen wie auch auf den Zuschauerrängen. Dominik Kother prüfte gleich mal (3.) Marvin Oberhoff. Die erste Glanztat des Wülfrather Torhüters, der in der Folge so richtig warm geschossen wurde, diese Prüfungen klasse meisterte und sein bis zum Schluss mit viel Einsatzbereitschaft kämpfendes Team vor einer höheren Niederlage bewahrte.

Die positive Atmosphäre in der gut gefüllten IMS Arena, die lautstarke Unterstützung der über 900 mitgereisten MSV-Fans, der sich in sportlicher Hinsicht und vom gesamten organisatorischen Aufwand her bestens präsentierende Bezirksligist - das alles trug zu einem gelungenen Fußballabend bei. Dietmar Hirsch, der Chefcoach des Drittligisten, bot drei Tage nach dem 1:3-K.o. in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Elversberg nicht seine nominell stärkste Startelf auf. Wie zu vermuten war, wurden Leistungsträger wie Lex-Tyger Lobinger oder Rasim Bulic geschont.

Wülfrath setzt mutige Nadelstiche

Der Spitzenreiter der 3. Liga bestimmte weitgehend das Geschehen, der FCW dagegen kam punktuell in direkten Duellen oft zu Balleroberungen und setzte, wie vom Trainerduo Joscha Weber/Thomas Cyrys im Vorfeld gefordert, im schnellen Umschaltspiel seine Nadelstiche. Wie in der 12. Minute, als MSV-Torsteher Toni Stahl den Kopfball des aufgerückten Bleckmann nach der präzisen Linksflanke von Alex Fagasinski nur mit Mühe parierte.

Der FCW-Anhang traute seinen Augen nicht, aber in dieser Szene lag, gegnerische Überlegenheit hin oder her, die Führung für den Außenseiter in der Luft. Wie auch zwei Minuten darauf: Die im Ansatz vielversprechende Hereingabe von Saki Xiros ins Zentrum klärte Tobias Fleckstein vor dem lauernden Timo Conde gerade noch zur Ecke.

Die überfällige Gäste-Führung (18.) markierte schließlich der agile Jan-Simon Symalla auf Vorarbeit von Kother. Nach drei, vier weiteren Oberhoff-Paraden ging es mit der knappen MSV-Führung in die Pause. Ein bis dahin sehr achtbares Ergebnis für den Bezirksliga-Sechsten.

Ülker belohnt den FCW spät

Nach dem Wiederanpfiff spielten die Gäste weiterhin im Vorwärtsgang. Gerade noch parierte Stahl nach Hasan Ülkers Ecke den Kopfball von Bleckmann, da fiel fast im Gegenzug (52.) das 0:2 durch Jakob Bookjans. Auf der Gegenseite schoss Xiros knapp vorbei (54.), Stahl parierte gegen Ülker (59.). Wieder zwei, wenn auch erfolglose Nadelstiche der Einheimischen.

Nach der Oberhoff-Parade gegen Ramien Safi (60.) gab der MSV-Fanblock wieder mächtig Gas. Prompt (65.) erhöhte Symalla, mit zwei Toren und einem Assist aus Duisburger Sicht der Spieler des Abends, nach Vorarbeit von Conor Noß auf 3:0. Wülfrath versuchte gegenzuhalten, musste dabei viel Laufarbeit verrichten und weite Wege gehen. Das kostete die berühmten Körner.

Fast schien es so, als sollte der Gastgeber nach den Gegentreffern von Patrick Sussek (79., Vorarbeit Kother) und Kother selbst (82., Distanzschuss) noch unter die Räder kommen. Doch plötzlich bekam die Weber-Elf die zweite Luft. Ülker nahm aus der Distanz genau Maß. Von der Lattenunterkante sprang das Spielgerät ins Netz - 1:5 in der 87. Minute. Unhaltbar für Keeper Stahl, der ganz am Ende noch die letzten Möglichkeiten von Robin Köhler und Ülker zunichtemachte.