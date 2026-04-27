1. FC Wülfrath erkämpft Sieg gegen Kosova

Die nächste Möglichkeit bot sich Timo Conde, der nach einer scharfen Zupo-Hereingabe (62.) aus kurzer Entfernung die Führung verpasste. Eine Minute darauf fiel jedoch das Tor des Tages: Nach einem von Daniel Ivezic eingeleiteten Vorstoß über die rechte Seite wollte Kosovas Innenverteidiger Blerton Muharremi vor Conde klären, traf dabei aber ins eigene Netz. Im direkten Gegenangriff parierte Oberhoff in höchster Not gegen Joel Kanadu. In der Folge drückte der Gast auf den Ausgleich, ohne indes wirklich zwingende Chancen herauszuspielen. Wülfrath hielt mit Einsatz und Moral dagegen, brachte den knappen Vorsprung nicht unverdient über die Zeit.

Joscha Weber atmete nach dem Abpfiff erst einmal durch: „Durch die Ausfälle war es heute nicht einfach. Dennoch: Die Leistung in der ersten Halbzeit war so nicht zu akzeptieren. Das haben wir den Jungs zur Pause auch deutlich gesagt. Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team unter dem Druck, das Spiel gewinnen zu müssen, die Reaktion und die Leistung, die wir von Beginn erwartet hatten. Egal wie, das waren heute drei ganz wichtige „big points“ im Abstiegskampf.“