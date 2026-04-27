1. FC Wülfrath erkämpft Sieg gegen Kosova

Sie setzten im Abstiegskampf der Landesliga, Gruppe 1, ein Zeichen, die Wülfrather. Konnten als einziges Team in der gefährdeten Tabellenzone dreifach punkten. Entsprechend der Jubel und die Erleichterung nach dem Abpfiff. Aber bis dahin hatte die Elf um Kapitän Maik Bleckmann eine Menge Arbeit zu verrichten und musste dazu einige brenzlige Situationen überstehen.
Während sich die Düsseldorfer offensichtlich für ihren schwachen Auftritt eine Woche zuvor – nach 3:0-Führung hieß es gegen Abstiegskandidat Bergisch Born am Ende nur 3:3 – rehabilitieren wollten, war der Auftritt der Wülfrather fast schon grenzwertig. Die Platzherren, ohnehin ersatzgeschwächt und dann im Spiel durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Lukas Trier und Arman Corovic zusätzlich gehandicapt, ließen in der ersten Hälfte die im Abstiegskampf geforderten Grundtugenden vermissen. Es fehlte an Laufbereitschaft und Zweikampfstärke in nahezu allen Mannschaftsteilen.
Kosova gab in den ersten 45 Minuten eindeutig den Ton an, hatte im Mittelfeld, wo Wülfrath kaum Zugriff fand, ein deutliches Übergewicht. Folgerichtig lief der FCW der Musik, besser gesagt dem Gegner, meist hinterher. Nur die Chance von Toni Zupo, der knapp am kurzen Eck vorbei schoss (6.), verdient Erwähnung. Nur gut, dass im ersten Spielabschnitt auf Marvin Oberhoff absolut Verlass war. Wülfraths Torhüter parierte klasse gegen Roman Callan (13., 40.) sowie Ishag Khalil (22.) und hatte in zwei, drei anderen Situationen das Glück des Tüchtigen, da die Düsseldorfer sein Gehäuse verfehlten.
„Von allem zu wenig“ lautete das bis dahin wenig schmeichelhafte Urteil für die Vorstellung der Gastgeber zur Halbzeitpause. Chefcoach Joscha Weber fand in der Kabine dann wohl die richtigen Worte. Bemerkenswert, wie sich sein Team, nach einer gewissen Anlaufzeit, nun merklich steigerte, im Mittelfeld die Räume eng machte, energischer in die Zweikämpfe ging und auch spielerisch Akzente setzte. Mit der ersten Chance (58.) scheiterte Saki Xiros an Torhüter Enea Kolici, beim Nachschuss war dann aber die Hand im Spiel.
Die nächste Möglichkeit bot sich Timo Conde, der nach einer scharfen Zupo-Hereingabe (62.) aus kurzer Entfernung die Führung verpasste. Eine Minute darauf fiel jedoch das Tor des Tages: Nach einem von Daniel Ivezic eingeleiteten Vorstoß über die rechte Seite wollte Kosovas Innenverteidiger Blerton Muharremi vor Conde klären, traf dabei aber ins eigene Netz. Im direkten Gegenangriff parierte Oberhoff in höchster Not gegen Joel Kanadu. In der Folge drückte der Gast auf den Ausgleich, ohne indes wirklich zwingende Chancen herauszuspielen. Wülfrath hielt mit Einsatz und Moral dagegen, brachte den knappen Vorsprung nicht unverdient über die Zeit.
Joscha Weber atmete nach dem Abpfiff erst einmal durch: „Durch die Ausfälle war es heute nicht einfach. Dennoch: Die Leistung in der ersten Halbzeit war so nicht zu akzeptieren. Das haben wir den Jungs zur Pause auch deutlich gesagt. Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team unter dem Druck, das Spiel gewinnen zu müssen, die Reaktion und die Leistung, die wir von Beginn erwartet hatten. Egal wie, das waren heute drei ganz wichtige „big points“ im Abstiegskampf.“