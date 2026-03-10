1. FC Wülfrath enttäuscht beim Abstiegskandidaten Remscheid

Der 1. FC Wülfrath hatte gegen den FC Remscheid mehr erhofft. – Foto: Stephan Horn

FC Remscheid – 1. FC Wülfrath 1:1 (1:0). Es wurde nichts aus dem erhofften Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld. Diesen Anspruch hatten die Wülfrather vor dem Auftritt bei den arg abstiegsgefährdeten Remscheidern deutlich kommuniziert. Weil das, gleichwohl nach einem überschaubaren Auftritt, so nicht funktionierte, war die Stimmung nach dem Abpfiff einigermaßen auf dem Tiefpunkt.

Gut 300 Zuschauer wollten den ersten Auftritt des Traditionsvereins unter dem neuen Chefcoach Nermin Jonuzi sehen. Ein wahrhaft treues Publikum nach zuletzt sportlich wenig erfreulichen Leistungen des FCR, der nach jahresübergreifend fünf Niederlagen in Serie diesmal wenigstens einen Punkt einfuhr. Joscha Weber hielt mit der Kritik gegenüber dem eigenen Team nicht hinter dem Berg. Richtig angefressen war der Coach des FCW nur eine Woche nach der über weite Strecken überzeugenden Leistung beim 3:2-Heimsieg gegen TuRU 80: „Eigentlich müssen wir froh sein, noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das lag aber nicht an der guten Leistung des Gegners, sondern vielmehr an unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Den Remscheidern will ich ja nichts Böses, aber wenn wir schon schlecht spielten, waren die noch schlechter. Ich bin absolut unzufrieden, mit dem, was unsere Mannschaft hier und heute ablieferte. Hätten wir nur ansatzweise die Leistung vom Vorsonntag wiederholt, wären wir als klarer Sieger vom Platz gegangen.“

So weit, so schlecht. Dabei nahm der 32-Jährige auch seine Führungsspieler nicht aus der Verantwortung, die der Partie kaum einmal den Stempel aufdrücken konnten. Die nur selten geprüfte Defensive tat sich schwer mit präzisen Pässen in der Spieleröffnung, im Mittelfeld fehlten die Ideen und ganz vorne mangelte es an der nötigen Durchschlagskraft. Und weil Ähnliches für die Platzherren galt, stand die Partie auf mäßigem Landesliganiveau. Abstiegskampf eben. Wülfrath hat Probleme, Chancen zu erspielen