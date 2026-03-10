1. FC Wülfrath enttäuscht beim Abstiegskandidaten Remscheid

FC Remscheid – 1. FC Wülfrath 1:1 (1:0). Es wurde nichts aus dem erhofften Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld. Diesen Anspruch hatten die Wülfrather vor dem Auftritt bei den arg abstiegsgefährdeten Remscheidern deutlich kommuniziert. Weil das, gleichwohl nach einem überschaubaren Auftritt, so nicht funktionierte, war die Stimmung nach dem Abpfiff einigermaßen auf dem Tiefpunkt.
Gut 300 Zuschauer wollten den ersten Auftritt des Traditionsvereins unter dem neuen Chefcoach Nermin Jonuzi sehen. Ein wahrhaft treues Publikum nach zuletzt sportlich wenig erfreulichen Leistungen des FCR, der nach jahresübergreifend fünf Niederlagen in Serie diesmal wenigstens einen Punkt einfuhr. Joscha Weber hielt mit der Kritik gegenüber dem eigenen Team nicht hinter dem Berg. Richtig angefressen war der Coach des FCW nur eine Woche nach der über weite Strecken überzeugenden Leistung beim 3:2-Heimsieg gegen TuRU 80: „Eigentlich müssen wir froh sein, noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das lag aber nicht an der guten Leistung des Gegners, sondern vielmehr an unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Den Remscheidern will ich ja nichts Böses, aber wenn wir schon schlecht spielten, waren die noch schlechter. Ich bin absolut unzufrieden, mit dem, was unsere Mannschaft hier und heute ablieferte. Hätten wir nur ansatzweise die Leistung vom Vorsonntag wiederholt, wären wir als klarer Sieger vom Platz gegangen.“
So weit, so schlecht. Dabei nahm der 32-Jährige auch seine Führungsspieler nicht aus der Verantwortung, die der Partie kaum einmal den Stempel aufdrücken konnten. Die nur selten geprüfte Defensive tat sich schwer mit präzisen Pässen in der Spieleröffnung, im Mittelfeld fehlten die Ideen und ganz vorne mangelte es an der nötigen Durchschlagskraft. Und weil Ähnliches für die Platzherren galt, stand die Partie auf mäßigem Landesliganiveau. Abstiegskampf eben.
Auffällig, dass es den Gästen aus dem Spiel heraus nicht gelang, wirklich zwingende Torchancen zu kreieren. „Den drei besten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit gingen jeweils Eckbälle von Toni Zupo voraus“, registrierte Weber, der nur mit den ersten 20 Minuten von Durchgang zwei einverstanden war. Da ging sein Team couragierter in die Zweikämpfe und eroberte auch die sogenannten zweiten Bälle. In dieser Phase fiel der Ausgleich (66.) durch den unhaltbaren Flachschuss von Timo Conde, den Nico Köhler per Kopfballvorlage in Szene gesetzt hatte. Mit den in Durchgang eins von Zupo initiierten Tormöglichkeiten wussten hingegen der aufgerückte Abwehrchef Maik Bleckmann (Kopfball knapp drüber), der aus Nahdistanz knapp das Tor verfehlende Arman Corovic und der an Torsteher Maurice Horn scheiternde Conde nichts anzufangen.
Auf der Gegenseite ließ sich Wülfraths Abwehr nach dem von Dominik Heinen lang geschlagenen Eckstoß überraschen – der am zweiten Pfosten lauernde Giuseppe Campana hatte, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff, nur wenig Mühe, um das Spielgerät ins gegnerische Gehäuse zu befördern. Immerhin machte der seinem Ruf als Torjäger immer mehr gerecht werdende Timo Conde mit seinem vierten Saisontreffer den Rückstand wieder wett – das Mindeste, was Joscha Weber von seiner Elf erwartete.
1. FC Wülfrath: Oberhoff – Matsutaka, Bleckmann, Corovic, Fagasinski, Zupo (75. Ivezic), Bachmann, R. Köhler (52. El Boudihi), Bühring, Omayrat (52. N. Köhler), Conde.