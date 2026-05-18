1. FC Wülfrath dreht Rückstand und feiert verdienten 4:1-Sieg

Ein hochverdienter Sieg der Wülfrather nach einer überzeugenden Teamleistung. Auch den drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Gäste-Kapitän Torben Rüdingloh kassierten 0:1-Rückstand steckten die Platzherren weg. In dieser Szene stimmte allerdings die Zuordnung in der Defensivzentrale des FCW nach dem Zuspiel von Bohdan Melnyk überhaupt nicht. Eine Nachlässigkeit, die der Tabellensechste direkt bestrafte.
Auf der Gegenseite fehlte dem FCW zunächst diese Konsequenz im Abschluss. Dabei hinterließen die Gastgeber, vom Trainerduo Joscha Weber/Thomas Cyrys taktisch klug eingestellt, von Beginn an einen engagierten Eindruck. Spielten kontrolliert von hinten raus nach vorne, standen kompakt im Mittelfeld und machten dort die Räume eng. Und hätten eigentlich früh in Führung gehen können. Ryo Matsutaka brachte auf der rechten Seite Toni Zupo in Schussposition (8.), doch dessen Flachschuss in die lange Ecke parierte Schlussmann Luca Novodomsky in toller Manier. Später flankte Matsutaka präzise auf Youssef El Boudihi, doch dessen Kopfball flog am Tor vorbei (14.).
Wülfrath hatte nun mehr Offensivaktionen. Novodomsky blockte Zupo ab (23.), Timo Conde verpasste die flache Hereingabe von Florian Schikowski (28.) und das Kopfballtor von Maik Bleckmann, nach der punktgenauen Flanke von Alex Fagasinski, fand wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des FCW-Abwehrchefs keine Anerkennung. Die Einheimischen schienen im Kampf gegen den drohenden Abstieg auf dem richtigen Weg, wurden indes mit dem 0:1 richtig ausgehebelt.
Doch erneut bewiesen die Wülfrather Moral, nahmen couragiert Durchgang zwei – jetzt mit dem schnellen Gian-Luca Bühring für Mittelfeldmann Florian Schikowski – in Angriff. Gleich mit der ersten zwingenden Offensivaktion (51.) setzte Saki Xiros, der von der halblinken Position ins Zentrum zog und dem TSV-Keeper mit einem Schuss in die lange Ecke keine Abwehrchance ließ, ein nachhaltiges Zeichen. Ein sehenswerter Treffer. Xiros hätte vier Minuten später erhöhen müssen, schoss aber in aussichtsreicher Position über den Kasten. Nicht minder aussichtsreich die Chance für Timo Conde nach dem tollen Zuspiel von Xiros, doch aus spitzem Winkel schoss der FCW-Sturmführer knapp vorbei.
Wülfrath war längst spielbestimmend. Solingen trat offensiv kaum noch gefährlich in Erscheinung. Mit der Führung (68.) durch den Kopfball des nach der Ecke von Leon Bachmann am zweiten Pfosten frei stehenden Kapitäns Maik Bleckmann war der Bann gebrochen. Bühring kam wenig später nach der flachen Hereingabe des umtriebigen Zupo noch einen Schritt zu spät (72.), ehe die Platzherren in der Schlussphase den Deckel drauf machten. Bühring und der eingewechselte Daniel Ivezic bereiteten das 3:1 (88.) durch Torjäger Conde vor, ehe sich Ivezic in halbrechter Position energisch behauptete und zum Endstand in die kurze Ecke traf (90+3).
FCW-Coach Joscha Weber urteilte nach dem Abpfiff: „Wir hatten ja im Vorfeld eine Menge Druck, wollten aber von Beginn an das Spiel kontrollieren und haben nach dem vermeidbaren Rückstand Moral bewiesen. Wir spielten dann eine starke zweite Halbzeit und haben das Spiel aufgrund der Leistungssteigerung völlig verdient gewonnen.“