1. FC Wülfrath dreht Rückstand und feiert verdienten 4:1-Sieg

Doch erneut bewiesen die Wülfrather Moral, nahmen couragiert Durchgang zwei – jetzt mit dem schnellen Gian-Luca Bühring für Mittelfeldmann Florian Schikowski – in Angriff. Gleich mit der ersten zwingenden Offensivaktion (51.) setzte Saki Xiros, der von der halblinken Position ins Zentrum zog und dem TSV-Keeper mit einem Schuss in die lange Ecke keine Abwehrchance ließ, ein nachhaltiges Zeichen. Ein sehenswerter Treffer. Xiros hätte vier Minuten später erhöhen müssen, schoss aber in aussichtsreicher Position über den Kasten. Nicht minder aussichtsreich die Chance für Timo Conde nach dem tollen Zuspiel von Xiros, doch aus spitzem Winkel schoss der FCW-Sturmführer knapp vorbei.