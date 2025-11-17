1. FC Wülfrath dreht erst nach einer Kabinenpredigt auf

Weber konstatierte im Rückblick: „Das war 45 Minuten lang eine absolute Nicht-Leistung. Abgesehen von der Vierer-Abwehrkette und Ibo Omayrat, der trotz Schulterbeschwerden im Mittelfeld eine vorbildliche Leistung ablieferte, stand der Rest völlig neben den Schuhen. Kaum jemand hielt sich an den vorgegebenen Matchplan.“ Die Quittung für den wenig inspirierten Auftritt stand vor dem Seitenwechsel auf der Ergebnistafel: Die Einheimischen lagen 2:0 vorne. Marvin Pak verwandelte einen fragwürdigen Handelfmeter (16.) zur Führung. Furkan Kücüktireli erhöhte nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0 (32.). Die einzig nennenswerte FCW-Chance bot sich Gian-Luca Bühring, der aber nur den Pfosten traf (24.).

Im zweiten Durchgang zeigte Wülfrath ein ganz anderes Gesicht. Das kickende Personal hatte bei der Gardinenpredigt in der Kabine offensichtlich gut zugehört. Jetzt bewiesen die Gäste plötzlich Kampfgeist, dazu die nötige Intensität und Aggressivität in den Duellen Mann gegen Mann. Endlich klappte auch das Kombinationsspiel von hinten raus. Gian-Luca Bühring und Saki Xiros setzten vorne die Akzente. Dahinter agierte Omayrat sehr auffällig, erzielte nicht von ungefähr im Anschluss an einen Eckball das Anschlusstor (65.). „Ganz cool und unhaltbar unter den Querbalken nach technisch feiner Ballannahme“, lobte Coach Weber. Dessen Team setzte energisch nach. Und alle hängten sie sich nun richtig rein, wollten zumindest einen Zähler mitnehmen.

Den Weg ebnete Saki Xiros, der ein mögliches Anspiel auf den mitgelaufenen Teamkollegen verpasste, dann aber ebenso wuchtig wie entschlossen flach in die kurze Ecke traf – 2:2 nach 72 Minuten. Die „Ampelkarte“ für den erstmals eingesetzten und ein wenig übermotiviert in den Zweikämpfen wirkenden „Amir“ Hagjiaghabozorgi brachte die Gäste nicht aus der Spur. Die wollten die Begegnung, selbst mit einem Mann weniger, unbedingt für sich entscheiden „Wir wollten den Sieg einfach mehr als Born, haben uns letztlich auch belohnt. Dass ausgerechnet zwei Joker für die Entscheidung sorgen, passte natürlich zu unserer Steigerung in der zweiten Halbzeit“, sagte Weber hinterher. Es war eine Co-Produktion der eingewechselten Stefan Okkert und Jacob Sami Jawad. Okkert bereitete mit einem gewonnenen Laufduell auf der rechten Seite und der präzisen Hereingabe vor, Sami Jawad startete rechtzeitig in Richtung erster Pfosten und erzielte per Direktabnahme kurz vor Feierabend (88.) das Siegtor.

Gutes Gefühl in kurzer Pause

Borns bester Angreifer Germano Bonanno ging indes leer aus. Lukas Trier ließ dem neunmaligen Torschützen nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten. „Auch wenn wir die erste Halbzeit völlig verpennten, war es nach der überragend gespielten zweiten Hälfte ein verdienter Sieg. Nach 0:2 noch gewinnen, da kann man als Trainer schon mal den Hut ziehen. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl und als Tabellenelfter in die Pause über Totensonntag“, schlussfolgerte Joscha Weber.

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Raudino, Bleckmann, Corovic, Trier, Omayrat, El Bouhidi (49. Hajiaghabozorgi), Matsutaka, Bühring (84. Sami Jawad), Schikowski (55. Okkert) Xiros (90. Ueno).