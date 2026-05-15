1. FC Wülfrath dreht 0:2-Rückstand und holt den Kreispokal

Wülfrath gewinnt in der Verlängerung. – Foto: wilhelm gundlach

TSV 05 Ronsdorf – 1. FC Wülfrath n.V. 2:3 (2:2, 2:0). Die Wülfrather erfüllten sich am Feiertag Christi Himmelfahrt ihren ersten Traum. Die Elf von Trainer Joscha Weber hielt im Pokalfinale des Fußballkreises Wuppertal-Niederberg den Bezirksliga-Zehnten Ronsdorf in Schach. Gleichwohl erst in der „Overtime“. Nach dem 4:1-Erfolg im Mai 2022 an exakt gleicher Stelle und ebenfalls gegen die „Zebras“ brachte das Team um Kapitän Maik Bleckmann die Trophäe ein weiteres Mal mit nach Hause.

In der aktuellen Situation förmlich Balsam für die in den letzten Wochen arg strapazierte Wülfrather Fußballseele. Aber es war lange Zeit ein hartes Stück Arbeit vor gut 350 Zuschauern auf dem Sportplatz Lüntenbeck in Vohwinkel. Schon deshalb, weil Ronsdorf durch die Treffer von Konstantinos Likidis (30.) und Jörn Zimmermann (42.) zur Halbzeit 2:0 vorne lag. Der Landesligist hatte vor dem ersten Gegentor Pech, als Bleckmann nach der Ecke von Leon Bachmann an den Pfosten köpfte (17.). Der Auftritt der klassenhöheren Gäste bis dahin dennoch überschaubar, auch weil die beiden Gegentore in der Entstehung nicht unvermeidbar schienen. Entsprechend reagierte der Coach in der Pause, brachte fürs Mittelfeld mit Robin Köhler und für ganz vorne mit Saki Xiros zwei frische Kräfte, die merklich für Belebung sorgten.

Wülfrath zeigt Moral nach der Pause

Dass Moral und Motivation stimmten, machte der weitere Spielverlauf deutlich. Wülfrath dominierte über weite Strecken das Geschehen, hatte nicht nur spielerisch, sondern auch kräftemäßig Vorteile. Kapitän Bleckmann urteilte nach dem Abpfiff sichtlich zufrieden: „Wir steckten den Rückstand gut weg, haben schon in der Pause daran geglaubt, das Spiel noch auf unsere Seite ziehen zu können. In der zweiten Halbzeit haben wir Druck gemacht, eine wirklich gute Leistung abgeliefert und uns mit dem späten Siegtreffer für unseren Aufwand verdientermaßen belohnt.“ Und der Abwehrchef ergänzte: „Dieser Sieg war nicht nur für den Moment, sondern auch im Hinblick auf die drei letzten Meisterschaftsspiele sehr wichtig. Jetzt glauben wir alle erst recht daran, den Klassenerhalt schaffen zu können.“