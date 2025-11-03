1. FC Wülfrath demonstriert beim FC Kosova Siegermentalität

Ibo Omayrats Volleyabnahme verfehlte nach der Ecke von Florian Schikowski (4.) nur knapp das Tor. Wülfrath machte gleich mal deutlich, dass man den zu erwartenden offenen Schlagabtausch mit dem Landesliga-Dritten annehmen wollte. Aber auch der untersrich in Person des knapp das Tor verfehlenden Egzon Zendeli, dem mit acht Treffern besten Schützen, seine Ansprüche. Der Aufsteiger machte schon in der Anfangsphase vieles richtig, hielt den Gegner meist vom eigenen Tor weg und initiierte druckvoll und passsicher seine Gegenangriffe. Auf der linken Seite erzeugte einmal mehr Alex Fagasinski, der zur Pause verletzungsbedingt passen musste, Druck nach vorne. Wie in der 16. Minute, als der aufgerückte Abwehrchef Maik Bleckmann „Fagas“ Hereingabe freistehend zum 1:0 nutzte.

Mit der Führung im Rücken fand der FCW immer besser in die Begegnung, ging entschlossen in die Zweikämpfe und stand im Mittelfeld dicht an den Gegenspielern. Kosova fand kaum Möglichkeiten, das eigene Kombinationsspiel aufzuziehen. Und Wülfrath legte nach. Die Linksflanke von Schikowski wehrte die Düsseldorfer Defensive nur unzureichend ab – Ibo Omayrat stand goldrichtig (20.) und traf volley zum 2:0. Damit hatte der FC Kosova gerade vor der Heimkulisse kaum gerechnet, während die Gäste nun mit noch mehr Selbstvertrauen agierten, mit frühem Pressing mehr Präsenz zeigten.

"Großes Lob" von Weber

Dann aber die 38. Spielminute: Torhüter Marvin Oberhoff unterlief im Spielaufbau ein Fehlpass, Arman Corovic wusste sich an der Strafraumgrenze nur durch ein Foul zu helfen und Abwehrspieler Leon Azemi zirkelte das Spielgerät Marke „Tor des Tages“ in den Torwinkel. Jetzt ging ein Ruck das FCK-Team. Von der Auswechselbank lautstark angefeuert übernahmen die Platzherren bis zum Pausenpfiff das Kommando. Zendeli schoss aus der Distanz knapp vorbei – mehr ließ der FCW aber nicht zu.

Auch zu Beginn von Durchgang zwei machten die Düsseldorfer Druck. Mit viel Einsatz überstanden die Gäste aber diese brenzlige Phase. Und konterten die Platzherren klassisch aus. Gian-Luca Bühring scheiterte nach eigener Balleroberung an Keeper Enea Kolici. Der wehrte den Schuss zu kurz ab und „Saki“ Xiros traf ohne Mühe zum 3:1 ((52.). Bei Dauerregen und diffusem Flutlicht schien Wülfrath den komfortablen Vorsprung über die Zeit bringen zu können. In der Schlussphase bäumte sich Kosova indes energisch auf. Schlussmann Oberhoff rettete drei- viermal ganz hervorragend. Verhinderte damit den Anschluss, der die Partie wohl noch mal richtig spannend hätte machen können.

So bilanzierte FCW-Chefcoach Joscha Weber hinterher zufrieden: „Ein großes Lob an unsere Mannschaft. Sie hat heute kämpferisch, spielerisch und vom Behauptungswillen her gezeigt, was in ihr steckt. Moral und Mentalität – am Ende stimmte alles. Auch wenn es zu Beginn der zweiten Halbzeit und am Ende noch hätte eng werden können, haben wir hier verdient gewonnen.“