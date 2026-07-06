1. FC Wülfrath darf sich über Transfercoup freuen Der 1. FC Wülfrath darf sich über eine besondere Verpflichtung freuen. Timo Mehlich wechselt von der SSVg Velbert nach Wülfrath und soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung und Qualität verstärken. von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Timo Mehlich rutscht bis nach Wülfrath. – Foto: SSVg Velbert 02

Der 1. FC Wülfrath hat auf dem Transfermarkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Timo Mehlich verpflichtet. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von der SSVg Velbert, für die er in den vergangenen Jahren eine feste Größe war. Mehlich bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga West und der Oberliga mit und ist damit für Wülfrath eine Verpflichtung mit Signalwirkung nach dem Abstieg aus der Landesliga.

Laut FuPa-Datenbank hat Mehlich mit 209 Spiele bestritten und 19 Tore geschossen. Für Velbert kam er in der Regionalliga-Saison 2025/26 auf 15 Einsätze, in der Spielzeit 2023/24 waren es 24 Partien in der Regionalliga. Auch in der Oberliga prägte er das Bild der SSVg mit: 2022/23 absolvierte Mehlich 37 Spiele, erzielte sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Damit bekommt Wülfrath einen Spieler, der in den vergangenen Jahren konstant auf anspruchsvollem Niveau unterwegs war. Ausgebildet wurde Mehlich in der Jugend von Borussia Mönchengladbach. Anschließend sammelte er auch in den USA Erfahrungen, wo er vier Jahre College-Fußball an der University of Nevada, Las Vegas spielte und später in der USL Championship bei Rio Grande Valley FC aktiv war. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland lief er unter anderem für den SV Straelen und die SSVg Velbert auf und sammelte reichlich Einsatzzeiten in der Regional- und Oberliga.