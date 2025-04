1. FC Wülfrath bleibt im Angriffsmodus

Wülfrath in der Favoritenrolle. – Foto: spieltag.fotografie

1. FC Wülfrath – SV 09/35 Wermelskirchen. Noch stehen in der Bezirksliga, Gruppe 2, sechs Spieltage im Terminkalender. Die Spannung steigt also, was den Aufstiegskampf angeht. Unabhängig von der Schwere des Restprogramms verfügen die Wülfrather über die besten Karten.

Ausschlaggebend war der hart erkämpfte 2:1-Sieg am Gründonnerstag-Abend bei Solingen 03. Daraus resultiert folgendes Momentum an der Tabellenspitze: 1. Platz Wülfrath 68 Punkte, 2. Platz Solingen 03 64 Punkte. Die Klingenstädter haben zwar zum Saisonabschluss (1. Juni) gegenüber dem dann spielfreien FCW noch eine Partie in der Hinterhand, weisen aber aktuell eben auch vier Punkte Rückstand auf. Da ist nur dann Boden gut zu machen, wenn sich der Tabellenführer zwischenzeitlich eine Blöße gibt. Und genau das wollen Trainer Joscha Weber und seine Schützlinge unter allen Umständen vermeiden. Der Begegnung an diesem Sonntag, Anstoß ist um 15 Uhr im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg, folgen die Auswärtsspiele gegen Germania Wuppertal (4. Mai – 14 Uhr) und TuSEM Essen (18. Mai – 11 Uhr) sowie die beiden Heimpartien (jeweils um 15 Uhr) gegen SF Niederwenigern II (11. Mai) und ASV Mettmann (25. Mai). Aber so weit schauen die Wülfrather noch nicht. Für sie hat die alte Fußballer-Weisheit „Wir denken nur von Spiel zu Spiel“ in diesen entscheidenden Wochen erst recht absolute Priorität.

An das erste Aufeinandertreffen am 3. November letzten Jahres erinnern sich Weber und Co. gerne. Durch den 2:0-Sieg nach den Treffern von Nico Köhler und Florian Schikowski hieß der neue Spitzenreiter Wülfrath. Das änderte sich später wieder, Stand heute ist der FCW allerdings von neuem „top“. Wermelskirchen ernst nehmen