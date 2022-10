1. FC Wülfrath bleibt auch in Mintard ohne Punkt Das Landesliga-Schlusslicht kämpft mit personellen Problemen und verliert auch in Mintard klar. Das Torverhältnis von 3:28 spricht eine deutliche Sprache.

Blau-Weiß Mintard – 1. FC Wülfrath 6:1 (4:0). Eine erneute Klatsche erhielten die Wülfrather Landesliga-Fußballer, haben damit in dieser Saison nach sieben Spieltagen noch nicht einen einzigen Punkt verbucht und gerade einmal drei Treffer erzielt. Eine magere Ausbeute, die es in dieser Art und Weise seit vielen Jahren in der Vereinsgeschichte des Wülfrather Traditonsvereins nicht gab.

Dabei gehörte der FCW mit Verbands-, Niederrhein- oder gar Oberliga schon höheren Spielklassen an. So ein schwaches Niveau wie in dieser Spielzeit hatte der Kader wohl bisher noch nie. Der Vorstand hat sich bei der Kaderplanung anscheinend gewaltig verschätzt und das Ergebnis ist ein Scherbenhaufen, wie man ihn dem FCW nicht wünschen mag.

Einer der Leidtragenden ist unter anderem Trainer Dennis Wienhusen, der den Mangel an landesliga-tauglichen Spielern im Kader zu verwalten hat und irgendwie ein Mittel finden muss, um den Klub aus der Misere zu führen. Um seine Aufgabe ist der engagierte Coach nicht zu beneiden. Er ist aber ein Trainer, der nicht nur auf den Kampfeswillen seiner Spieler im weiteren Saisonverlauf setzt, sondern selbst ein Kämpfer ist. Auf die Frage, ob er an einen Rücktritt denkt, antwortet er mit klarer Kante: „Ich habe weder als Spieler noch in meiner bisherigen Laufbahn als Trainer vorzeitig resigniert. Das passt überhaupt nicht zur meiner Mentalität. Mannschaft und Trainer müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir den richtigen Kurs einschlagen und aus dem Tabellenkeller herauskommen. Es sind noch eine Menge Spiele zu absolvieren.“ Zudem hofft Wienhusen, dass sein Team noch einiges an Punkten sammelt und in der Winterpause einige Neuzugänge geholt werden, die mithelfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Der Wülfrather Chefcoach sieht das Unterfangen aber auch realistisch: „Wer wechselt gern zu einem Verein, der erheblich mit dem Abstieg kämpft?“

Dass die Qualität im Kader gar nicht so schlecht ist, wie es die besorgniserregende Tabellensituation des FCW aussagt, zeigten die ersten knapp 20 Minuten in Mintard, als die Gäste den Favoriten in Verlegenheit brachten, munter aufspielten, flott kombinierten und zwei gute Möglichkeiten zum Führungstreffer verzeichneten. „Da hat man gesehen, dass bei uns schon Potential vorhanden ist“, sagt Dennis Wienhusen. Doch dann markierten die Mintarder innerhalb von 20 Minuten vier Treffer und lagen zur Halbzeit klar vorn. „Das war alles recht simpel. Es segelten von der Außenbahn mehrere Flanken in den Strafraum, der Ball flog in Richtungzweiter Pfosten und unsere Abwehr schaffte es nicht, die anstürmenden Offensivspieler beim Abschluss entscheidend zu stören.“